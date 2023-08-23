乾姊弟恐嚇國中生收保護費、嗆不給就挖眼 南警蒐報組織犯罪

台南某國中傳出學生遭到自稱「東灣公司」成員的同校學生看不順眼，恐嚇要「嗆挖眼」。多名家長今年3月起，向台南永康警分局報案，成立專案小組，查出19歲蘇姓男子及36歲杜姓女子為首的暴力犯罪集團。昨天將杜、蘇緝獲、傳喚旗下幫眾等8人到案，全案依組織犯罪條例、恐嚇、妨害自由等分別移送台南地檢署及臺南地方法院偵辦審理。

據了解，蘇姓主嫌並無前科，高職輟學後，便無所事事；杜女則是有妨害自由前科，也無正職工作，兩人並無相關幫派背景。而蘇男是杜女兒的乾哥哥，兩人時常聯繫出遊，所以蘇、杜日久熟識後，共組「東灣公司」，約一年前廣納蘇嫌友人及杜女兒朋友作為成員。

蘇姓主嫌還要求成員，每月繳交200至500元當作保護費。成員們心想加入後，有背景可靠，若與同學發生衝突或看不順眼，就會請求蘇嫌出面「處理」，甚至還嗆被害人「要挖出你的眼睛」，引起被害人恐懼，不敢吭聲。甚至也有成員看不下去，萌生退意，卻遭杜嫌回嗆「退出要給交代」，讓成員也求助無門。

今年3月起，永康警分局接獲家長報案，且陸續都有家長反映有類似情形，於是警方立即成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。經過多日蒐證後，在昨天早上，警方兵分多路，緝獲蘇、杜兩人，並傳喚旗下成員等8人到案。警方表示，全案蘇、杜兩人，依組織犯罪條例、恐嚇、妨害自由等移送地檢署偵辦，其餘6名成員訊後請回。