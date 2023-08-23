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台中梧棲資收廠大火PM2.5濃度超標 環保局要開罰

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市梧棲區梧南路一家資源回收廠昨日發生大火，火勢和濃煙竄升，有毒黑煙甚至飄到10公里外的高美濕地，火勢已於昨晚10時34分控制，今早9時24分撲滅，未擴大延燒到廠房，燃燒面積初估約1500平方公尺，無人員傷亡。

台中市消防局昨天下午2時20分獲報，梧棲區梧南路有資源回收廠火警，消防人員派員到場，現場是工廠戶外廣場及貨櫃堆積的塑膠粒起火燃燒，無人員受傷受困，消防局同步通知環保單位，並以化學泡沫覆蓋滅火，火勢今日早上才撲滅。

環保局昨天下午3時14分派員到場稽查，以手持式PM2.5偵測儀，在下風處量測PM2.5高達213.9ug/m3 ，屬對所有族群不健康等級，第一時間透過里鄰系統提醒，盡量避免外出及關好門窗。今日上午10時濃度雖已稍降，但仍大於50μg/m3，屬不健康等級，提醒周邊區域民眾，家中門窗應緊閉、減少戶外活動，如要外出請務必戴口罩、做好防護。

另事故地點周圍半徑1.5公里的空品感測器，PM2.5數值目前多屬良好等級，環保局將持續監測周遭空品情形。

對於火警造成空氣與廢水汙染，環保局將針對業者堆置物管理不當起火燃燒產生粒狀及異味汙染物，依違反空氣汙染防制法處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

另外，現場消防廢水未能妥善收集致汙染周界水溝，環保局也將以違反水汙染防治法第30條規定告發，可裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

台中市梧棲區有資源回收廠昨天發生大火。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區有資源回收廠昨天發生大火。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區有資源回收廠昨天發生大火。圖／台中市消防局提供
台中市梧棲區有資源回收廠昨天發生大火。圖／台中市消防局提供

PM2.5 梧棲 台中市 空氣汙染

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