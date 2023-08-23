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高市表揚金融機構攔詐欺 銀行苦笑：客人被教詐騙行員

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市政府今天舉行治安會報，市長陳其邁表揚金融機構協助攔阻詐欺，包括元大銀行大昌分行、玉山銀行七賢分行與中國信託南高雄分行。陳表示，高雄警方1月到7月已成功攔阻民眾詐騙案件數達950件，成功攔截金額4億4千萬，比去年同期高。

陳其邁表示，現在詐騙的刑案日新月異，必須要有民眾跟治安機關聯合的通報機制來遏阻。感謝元大銀行大昌分行、玉山銀行七賢分行、中國信託南高雄分行，能夠在民眾遭遇詐騙準備匯款的時候，主動給予關懷，並聯繫轄區警察同仁，避免民眾財產損失。

陳其邁說，包括網路詐騙的新型態詐騙，有時候訊息上查核也更加困難，拜託所有警察同仁、各分局，也能與金融機構同仁跨機關合作，並在社區針對民眾、高風險長輩加強宣導。

元大銀行高級專員王鐘賢說，客戶在不知情被詐騙，行員有警覺性。詐騙集團也會教客人如何來詐騙行員，例如要跟行員說這筆錢是要匯給孩子創業、裝修房屋等，但行員會就客人的過往交易紀錄來提出關心與質疑，可是聊天中客人當下通常不會承認，還是會依詐騙集團教的說法，行員就請轄區警方協助。

陳其邁指出，去年刑案高雄市可以說是在20年來最低，其他犯罪指標跟去年比較，發生率也都大幅降低，破案率也大幅提升。今年7月底治安數據，槍擊案是0件，高雄在六都表現相當不錯；暴力犯罪發生數是六都的第二低，暴力犯罪的破獲率跟詐騙案件的破獲率都是六都第一名。謝謝也拜託大家，繼續秉持犯罪零容忍的立場跟決心，守護高雄的治安。

中秋節連假即將來臨，陳其邁表示，各景點尤其放假首日南下旅遊車潮、返鄉車潮也會湧現，請交通局、警察局針對易壅塞路段，及早規畫疏導措施，呼籲民眾避開尖峰的時段，搭乘大眾運輸工具，也要拜託警察同仁，大家能夠加強取締酒駕，大家安心過節。

高市府也感謝高雄跟橋頭地檢署，針對高雄治安事件的指導跟協助。

高雄市政府舉行治安會報，市長陳其邁表揚金融機構協助攔阻詐欺。記者徐如宜／攝影
高雄市政府舉行治安會報，市長陳其邁表揚金融機構協助攔阻詐欺。記者徐如宜／攝影
元大銀行高級專員王鐘賢說，詐騙集團也會教客人如何來詐騙行員。記者徐如宜／攝影
元大銀行高級專員王鐘賢說，詐騙集團也會教客人如何來詐騙行員。記者徐如宜／攝影
高雄市政府舉行治安會報，市長陳其邁表揚金融機構協助攔阻詐欺。記者徐如宜／攝影
高雄市政府舉行治安會報，市長陳其邁表揚金融機構協助攔阻詐欺。記者徐如宜／攝影
高雄市政府舉行治安會報，市長陳其邁表揚金融機構協助攔阻詐欺。記者徐如宜／攝影
高雄市政府舉行治安會報，市長陳其邁表揚金融機構協助攔阻詐欺。記者徐如宜／攝影
元大銀行高級專員王鐘賢說，詐騙集團也會教客人如何來詐騙行員。記者徐如宜／攝影
元大銀行高級專員王鐘賢說，詐騙集團也會教客人如何來詐騙行員。記者徐如宜／攝影

詐騙集團 陳其邁 警察

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