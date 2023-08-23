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又是酒駕惹禍！台南安平21歲女開車撞行人 再撞上計程車衝騎樓
21歲魏姓女子今天清晨7點多，涉嫌酒駕白車行經台南市安平區健康三街左轉府平路口時，撞上走在府平路上的孫姓婦人致傷重命危。魏女酒測值達每公升0.57毫克，被警方依公共危險等罪嫌法辦。
據了解，21歲的魏姓女子昨晚疑在朋友家喝酒後，今天清晨，她駕駛白色轎車準備回家，魏女車子從台南安平區健康三街南往北方向行駛，直到府平路口要左轉彎。
魏女轎車在左轉彎時，疑似酒後精神恍惚、轉彎車速也頗快，車子竟往路旁偏行，撞上走在府平路上、來不及反應躲開的孫姓婦人（58歲）。孫婦倒地傷勢相當嚴重，警、消人員到場檢視，孫婦已無生命跡象，由救護車送醫搶救。
魏女轎車撞擊孫婦後，持續失控再撞進路旁1家麵店騎樓，麵店前停放1輛計程車，魏女車子先撞上計程車再衝進騎樓，未再衝進店內，麵店無人員遭波及；但騎樓與兩車一片狼藉，連水龍頭也遭撞斷噴水。
魏女接受酒測值高達0.57，她被帶回警所訊問；警方聯絡孫婦家屬出面處理。對於再發生酒駕撞行人悲劇，台南市警四分局重申酒後不開車的重要性，要求民眾務必遵守，以免再發生憾事。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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