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導航設定錯誤 韓籍女騎機車誤上國道、恐吞6000元罰單

聯合報／ 記者曾伯愷王長鼎／新北即時報導

一名來台旅遊的韓國籍女子因導航設定錯誤，昨天中午騎 gogoro 電動機車誤上國道一號高速公路，其他用路人驚見報警。國道警方獲報派員驅車前往攔下，將其帶回汐止分隊處理，依道交條例製單告發，最高恐挨罰6千元以下罰鍰。

據了解，昨天中午12時20分左右，國道公路警察局第一公路警察大隊獲報，國道一號高速公路北上汐止地磅站附近有輛 gogoro 電動機車誤闖。正巧國道警在汐止地磅站執勤也看到，立即驅車前往攔查。

經警攔停機車至國道路肩盤查騎士，發現機車騎是是名韓國籍女子，她向警表示是來台旅遊，因導航設定錯誤，才會不小心誤騎上國道。國道警旋即將其帶回汐止分隊，並依道路交通管理處罰條例第33條第4項之規定，不得行駛或進入第一項道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，處3000元以上6000以下罰鍰開單舉發。

第一公路警察大隊呼籲，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。

韓國籍女子因導航設定錯誤，騎乘gogoro 電動機車誤上國道遭警開單舉發。圖／《爆料公社》
韓國籍女子因導航設定錯誤，騎乘gogoro 電動機車誤上國道遭警開單舉發。圖／《爆料公社》
韓國籍女子因導航設定錯誤，騎乘gogoro 電動機車誤上國道遭警開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
韓國籍女子因導航設定錯誤，騎乘gogoro 電動機車誤上國道遭警開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
韓國籍女子因導航設定錯誤，騎乘gogoro 電動機車誤上國道遭警開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
韓國籍女子因導航設定錯誤，騎乘gogoro 電動機車誤上國道遭警開單舉發。記者曾伯愷／翻攝

國道 高速公路 電動機車

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