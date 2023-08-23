婦人遭詐300萬 警將計就計面交226萬玩具鈔逮車手

新竹縣一名婦人誤信網友加入投資Line群組，下載「裕萊投資」APP，前後投資約300萬元後，在家人提醒下才知受騙。警方與郵局合製226萬7千元玩具鈔，趁詐團準備二度面交取款，並於點鈔時順利逮捕兩名車手，訊後依詐欺罪嫌送辦。

新湖警分局新豐所警員8月中旬接獲婦人報案，表示因誤信網友加入Line群投資群組，並於群組內下載APP，沒想到陸續投資300萬元後，卻無法領出獲利，經家人提醒才覺得事有蹊蹺，沒想到報警確定是詐騙，氣得和警方合作要揪出詐騙集團。

婦人告知警方，她與詐騙集團相約交付現金226萬7000元購買股票，並與取款車手相約在家裡面交。警方獲報後，隨即與新豐郵局合作製作226萬7000元玩具鈔票，並事先布署警力在婦人家中埋伏。

果然當天20歲陳姓、19歲黃姓男子依約來到婦人家中面交，警方趁兩人點鈔時，一舉上前逮捕2人，訊後依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法等罪送辦，並持續向上溯源、擴大偵辦。

新湖分局分局長羅裕城呼籲，詐騙手法層出不窮，勿信高獲利投資軟體。警方亦將持續至各大金融機構、便利商店張貼宣導標語，提升長者識詐意識，並與金融機構通力合作主動發現犯罪，保護民眾財產安全。