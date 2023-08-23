要生了！高雄小黃運將父急衝警局求開道 順利作阿公

高雄大樹上周日深夜37歲潘姓孕婦突然發生宮縮現象，潘父開計程車載孕婦到九曲派出所求助，警立即鳴警笛為孕婦開道，讓原本17分鐘車程，僅花10分鐘就順利抵達，潘父事後再三感謝員警，讓他終於能卸下心中大石，陪伴女兒在長庚醫院平安待產。

8月20日凌晨1時許，潘父開著計程車緊急載著大腹便便準備臨盆的女兒衝向派出所，潘神情緊張地說，女兒坐在後座，腹部自深夜起開始劇烈陣痛，希望警方協助開道送醫協助生產。

九曲所警員陳一誠、劉韋良見事態嚴重，一秒都不能等待，立刻衝到戶外坐上巡邏車開啟警示燈，一路鳴警笛替潘父的計程車開道引導，原本約17分鐘的路程，縮短僅10分鐘抵達長庚醫院急診室，潘父手提大包小包趕緊陪伴女兒在護理師協助下步入醫院，所幸最終平安產下一女。

「潘父是計程車司機，熟悉路況車程！」仁武分局指出，在緊急情狀下，警方可駕駛警車開道護送民眾就醫，惟警車上無救護設備，民眾如遇緊急狀況，可撥打119通知救護車，及時得到妥善照護。