一通電話檢舉車手 台北2超商店員各獲2萬元

檢舉車手就拿2兩萬元！台北市警察局鼓勵民眾檢舉車手，今年7月宣布民眾檢舉車手獎勵金，從原先1萬元加碼翻倍；台北市文山區及中正區兩處超商店員，分別因通知警方疑似有車手出現，順利查獲嫌犯，各自受頒2萬元獎金。

北市文山區統一超商及中正區萊爾富超商，店內員工分別在7月23日及8月3日工作時，機警發現疑似車手正利用ATM提款機提領現金及領取受詐騙人提款卡郵件包裹，通知警方到場，查獲車手2人取簿手1人，依法偵辦後，警察局各頒發2萬元給超商員工，感謝他們機警通報協助查獲。

台北市警察局在7月11日，邀請各家金融機構及超商，舉辦協助攔阻座談會議，市長蔣萬安及警察局長張榮興共同宣布，民眾檢舉車手獎勵金加碼翻倍為2萬元，只要察覺疑似車手、取簿手的活動情形，撥打110將相關情資及線索提供警方，因此逮捕犯嫌，順利偵破案件者，便可獲頒2萬元獎金。

台北市警察局今年截至7月，已緝獲車手1273人，與轄內超商、金融機構協力攔阻詐騙757件，攔阻金額達7億9400萬餘元；與去年同期相比，攔阻案件增加258件，攔阻金額多出4億4847萬餘元。