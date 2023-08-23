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高雄遠洋漁船驚見菲籍漁工輕生 同鄉：才與家人通完電話

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市前鎮漁港1艘遠洋魷釣漁船，驚見1名男子吊死在漁船甲板船艙外。據初步調查，死者是菲律賓籍漁工，同船的同鄉稱他與菲律賓家人通過電話後，便心情低落，沒想到夜裡吊死甲板上。明天檢方將複驗，查明確實死因。

據了解，8月21日凌晨2時15分，這艘遠洋魷釣漁船停泊在高雄市前鎮區漁港南一路前鎮漁港，值夜漁工發現第一層船艙船長室外有人吊死，發現是船上33歲的菲籍漁工，趕緊聯絡船上的台籍管理人。

管理人向警、消報案後，警、消到場，發現這名菲籍漁工已明顯死亡，警方勘查現場，管理人和漁工都表示船上無打鬥、破壞與外力介入等跡象，報由檢方相驗。

1名與死者同船工作的同鄉漁工說，死者在事發前曾與家人聯絡，但不知道什麼事，後來看他心情低落。

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高雄某遠洋魷釣漁船在8月21日凌晨，發現1名菲籍漁工吊死。圖／讀者提供
高雄某遠洋魷釣漁船在8月21日凌晨，發現1名菲籍漁工吊死。圖／讀者提供

菲律賓 高雄市 移工

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