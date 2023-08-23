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不滿擦撞肇逃！桃園男徒手掰彎車門 當街拉人猛砸

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區介壽路一段昨下午發生一起行車糾紛，一輛紅色小客車擦撞一輛休旅車後逃逸，隨後休旅車沿路追上，直到小客車卡在紅燈車陣中，休旅車駕駛與友人怒下車砸車窗及毆打駕駛，連車門也被掰彎，讓路上民眾看了嚇壞，紛紛閃避並報警。

昨下午5點多，21歲鄭男開著紅色小客車與32歲楊男駕駛的休旅車，在介壽路一段發生行車糾紛，鄭男疑肇事逃逸，楊男一路加速尾隨，直到鄭男卡在紅燈車陣中緊急迴轉，雙方追至對面後，楊男與同車26歲陳男持安全帽衝下車，猛砸車窗並強力拉扯車門，隨後毆打鄭男，畫面相當火爆。

由於當時路上車水馬龍，許多用路人正在停等紅燈，見行車糾紛嚇壞，紛紛閃避趕緊報警。八德警分局大安派出所獲報立即趕至現場，被毆打的鄭男左手臂及左膝受傷，警方先將鄭男送醫，隨後帶相關人返所偵辦，全案訊後依傷害及毀損罪移送桃園地檢署偵辦。

紅色小客車被狂砸，連車門都被掰彎。記者周嘉茹／翻攝
紅色小客車被狂砸，連車門都被掰彎。記者周嘉茹／翻攝
楊男不滿鄭男肇逃，怒追上砸車並打人。記者周嘉茹／翻攝
楊男不滿鄭男肇逃，怒追上砸車並打人。記者周嘉茹／翻攝

休旅車 桃園

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