影／不爽友吸毒神志不清打母 男理論遭嗆持槍討公道被送辦

新北市黃姓男子不時借住曾男家，日前黃男吸毒神智不清毆打曾男母親，曾男得知痛毆黃男一頓。此事傳進黃男友人黃姓少年耳裡，IG留言要對曾男家人不利。今天清晨曾男持空氣鎮暴槍找黃姓少年理論。警方獲報趕抵帶回雙方返所，雙方互不提告，警詢後依恐嚇、妨害自由罪嫌移送曾男法辦。

據了解，曾姓男子（19歲、無業）與黃姓男子（20歲、無業）是好友玩伴，這個月11日曾、黃兩男不滿加油站員工規勸「加油要先熄火」怒嗆爆打、持刀恐嚇加油站員工，5天後黃男又涉嫌偷走新北市淡水區某里長一輛汽車逃竄遭逮，兩案都還在偵辦中，沒想到這個月黃男又因吸毒神志不清，毆打曾男母親遭一頓拳毆。

經調查，黃男不時借住曾男位於新北市淡水區住處，這個月下旬黃男吸毒後神志不清，動手毆傷曾男母親，曾男得知海扁黃男一頓，兩人瞬生嫌隙。此事傳到黃男另名友人黃姓少年（為16）耳裡，黃少不分青紅皂白上網至曾男IG留言嗆聲「要動你的家人」。

此舉讓曾男盛怒，隔空叫囂。今天凌晨5時46分左右，曾男從旁得知黃姓少年人在黃男淡水區新春街住處，怒持一把空氣槍開車前往理論。

過程中，曾男、黃少在街頭叫囂拉扯，因爭吵聲過大附近住戶報警。轄區警方獲報派員趕抵，在曾男座車右前座腳踏墊發現一把「空氣動力鎮暴槍」，一併帶回返所查辦。初步鑑定空氣動力鎮暴槍缺少轉接頭零件，亦未發現填充鋼瓶，無法擊發。雙方互不提告，警詢後依恐嚇、妨害自由罪嫌移送曾男至地檢署。

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