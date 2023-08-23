設了科技執法 高雄這2處路口仍是易肇事路口冠亞軍

高雄市警方初步統計今年易肇事路口，發現苓雅區中正一路與高速公路2側便道路口去年已設置科技執法設備，但仍高居全市易肇事路口前2名。

據高雄市警方初步列名的易肇事路口，苓雅區中正一路與高速公路西側便道，名列第一，第二是苓雅區中正一路與高速公路東側便道、第三是前鎮區中山四路與五甲三路口。中正一路與高速公路2側便道口，在近5年警方列名易肇事路口，幾乎年年上榜，更常名列前茅。

去年11月底，高雄市警局已在這2處易肇事路口，建置科技執法設備，但駕駛人開車下高速公路匝道以後，發現路口設置多個多時相號誌，常分辨不清要看哪個號誌。

警方分析，高速公路交流道與平面道路車流量較大，上下交流道、左右轉中正路及直行平面道路的車輛，行進方向常在路口交織，駕駛人沒遵守交通號誌停讓，才釀成 交通事故，肇因以「未保持行車安全距離」、「未保持行車安全間隔」、「轉彎未依規定」、「違反號誌管制或指揮」及 「未注意車前狀況」為主。