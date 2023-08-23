南警破獲暴力犯罪集團 成員要上繳保護費

台南市警察局永康分局破獲蘇姓男子與杜姓女子共組暴力犯罪集團，發現集團成員每月要上繳新台幣數百元保護費，與外人出現糾紛時由集團糾眾恐嚇對方，經警方循線查獲瓦解。

永康警分局今天宣布破獲此案指出，日前接獲數名被害人報案，指稱遭名為「東灣公司」暴力犯罪集團主嫌蘇男、杜女及旗下幫眾恐嚇、妨害自由，分局獲報後成立專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

警方指出，蘇男與杜女涉嫌共組暴力犯罪集團，規定幫內成員每月需上繳200至500元另類保護費，若遇幫派成員與外人有嫌隙，即由「東灣公司」成員糾眾圍堵被害人，並施以恐嚇挖眼等不法犯行，被害人往往見幫派人多勢眾不敢反抗，導致身心傷害。另外，有集團成員雖想退出，但卻求助無門。

警方指出，專案小組經多日蒐證，昨天兵分多路緝獲蘇、杜2人，以及傳喚旗下幫眾等共8人到案，全案訊後依組織犯罪條例、恐嚇、妨害自由罪嫌，分別移送台南地檢署及台南地方法院偵辦審理，一舉瓦解此犯罪集團。