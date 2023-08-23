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影／高雄阿嬤著墨鏡花衣褲入彩券行 5秒魔術摸走捐款箱
高雄楠梓區75歲許姓老婦人日前穿著花色衣褲還手拿粉紅色外套，走進彩券行東張西望，沒幾秒鐘趁著店員不注意，她竟然將桌上四方形的捐款箱摸進外套，過程有如魔術偷天換日，前天警方循線查獲，全案詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地方檢察署偵辦。
去年楠梓區曾開出大樂透頭獎的某彩券行日前向楠梓分局報案，指稱店內擺放身障關懷協會的捐款箱，竟遭人強行帶走，裏頭小額捐款約有2000元，警方隨即調閱監視器，立即發現一名老婦人明顯涉案。
楠梓分局指出，店家監視器中，許姓白髮戴著墨鏡的老婦人，身穿花色衣褲，頭戴遮陽帽，當時走進彩券行佯裝要購買彩券，先在外頭左顧右盼，發現櫃台店員正在忙碌轉身向客人結帳，她居然大搖大擺的將桌面上四方盒的捐款箱，藏進粉紅外套裡。
這段順手牽羊過程雖花不到5秒鐘，但店家監視器影像已明確錄下該竊嫌身影，正是轄內慣竊許姓婦人，警方前天即通知她到案說明，許婦自白因缺錢花用，對於犯行坦承不諱，警方依法將許婦函送偵辦。
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