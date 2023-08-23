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境外勢力介入、賭盤 選舉檢舉獎金最高2千萬
法務部昨天公布，將境外勢力、選舉賭盤納入選舉檢舉獎金核給範圍，已就原給獎要點修正，經行政院核定，檢舉境外勢力介入選舉，最高將核發二千萬元。
法務部說，依照以往偵查經驗，境外勢力在台發展組織或提供競選資金模式介入選舉，極具隱密性，偵查難度高，此等行為危害選舉公平性，更動搖國家安全與社會安定，戕害民主政治根基，有給予高額獎金以提高檢舉誘因之必要。
依新修正要點，此類案件若經起訴書或判決書認定與公職人員選舉罷免法等選舉法律有關，最高核給二千萬元。
至於選舉賭盤，法務部認為對選舉公平性妨害不亞於現金賄選，查緝選舉賭盤是未來重點工作之一，將檢舉選舉賭盤納入核獎範圍，依查獲規模大小，核給檢舉獎金最高金額五百萬元。
因應明年總統大選，最高檢察署昨舉行檢警調廉移高層首長選舉查察座談會，行政院長陳建仁指示阻絕境外勢力及資金、杜絕假消息、查察賄選及斷絕賭盤、防止暴力嚴密維安等四大重點，給國人一場公正的選舉。
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