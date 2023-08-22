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癲癇發作逆撞4機車釀1人命危 BMW駕駛曾任前議員助理

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癲癇發作逆撞4機車釀1人命危 BMW駕駛曾任前議員助理

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區今天晚間發生嚴重車禍，造成1命危2輕傷慘劇。肇事的37歲周姓男子駕駛BMW轎車行經北宜路與中興路口時，車輛逆向衝撞對向等紅燈的機車。據了解，周男之前曾擔任過新北市前議員許正鴻助理，後來還2度參選新店區張南里里長但皆失利。周男自稱因癲癇發作才會釀禍，確切車禍原因仍待警方調查。

這起車禍是發生於今天晚間6時50分，從監視器畫面中可見，駕駛BMW轎車的周姓男子，從中興路欲左轉北宜路，但車輛卻駛向對向車道，先撞上多輛機車，最後撞到公車後才停下，其中59歲鄭姓騎士被夾困在公車與轎車中，當場失去呼吸心跳，另1名70歲藍姓男騎士則受輕傷。警消獲報趕抵，將被壓在車下已失去呼吸心跳的鄭男救出緊急送醫，目前仍在醫院急救中。

而肇事的周男事發後癱坐在駕駛座上無法動彈，警消最後將他抬下送上救護車送醫，經警方進行酒測後發現周男酒測值為0。周男向警方表示因癲癇突然發作才會釀禍，警方已調閱現場監視器、行車記錄器畫面並進行測繪，以釐清確切車禍原因及肇責歸屬。

鄭姓男騎士被夾困在轎車及公車間，救護人員正進行搶救。記者黃子騰／翻攝
鄭姓男騎士被夾困在轎車及公車間，救護人員正進行搶救。記者黃子騰／翻攝
周男肇事後癱坐在駕駛座上無法動彈。記者黃子騰／翻攝
周男肇事後癱坐在駕駛座上無法動彈。記者黃子騰／翻攝

車禍 監視器 議員 BMW 癲癇

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