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台中烏日發生重大車禍 3轎車1機車撞一團9傷送醫
台中市烏日區明道中學斜對面，在今晚7時許發生重大車禍，現場有3輛轎車、1輛機車撞成一團，現場無人員受困，包括駕駛、乘客共9人輕傷，送醫治療，詳細車禍原因警方調查中。
台中市消防局說明，今晚7時3分受理烏日區中山路一段490號前車禍案件，派遣烏日、勤工及南屯分隊，出動救護車4輛、救護人員8人。現場為3輛汽車及1輛機車發生交通事故，救護人員抵達現場，立即實施檢傷，現場無人受困，駕駛及乘客共9人輕傷，分別送往衛生福利部台中醫院(3人)、烏日林新醫院(4人)及中山附醫(2人)診治。
警方調查，陳姓男子駕駛轎車，沿烏日區中山路西往東方向直行，在事故地點追撞第一輛欲迴轉的轎車，致推撞由第二輛（由東往西烏日方向），並與路旁三輛機車碰撞。
烏日警分局說明，陳男有酒後駕車情事，呼籲酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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