影／驚悚瞬間曝！BMW駕駛逆向撞4機車 疑癲癇發作釀1騎士命危

37歲周姓男子今天晚間7時許駕駛BMW轎車，行經新北市新店區北新路與中興路口時，疑因癲癇發作逆向衝撞4輛正在停等紅燈的機車及1輛公車，1名騎士當場被壓在輪下失去呼吸心跳，另1名騎士則輕傷，BMW駕駛也受擦挫傷。警消趕抵立即將3人送醫，騎士目前仍命危急救中，車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查。

從現場監視器畫面中發現，這輛由周姓男子駕駛的BMW轎車，經過北宜路與中興路口時正準備左轉，但周男疑因癲癇發作，車輛失控偏移，撞上正在等待紅燈毫無準備的騎士，多名騎士連人帶車宛如保齡球瓶般倒地，BMW轎車最後撞上公車後才停下。

警消獲報立即出動7車16人前往救援，到場發現1名男騎士失去呼吸心跳，立即將他送往新店慈濟醫院急救，另1名男騎士則是輕傷，與受輕傷的周男一同送往新店耕莘醫院急救。新店警方目前已到場進行採證，並將待肇事周男傷勢穩定後再行詢問以釐清車禍發生原因。