遏阻山道猴子台七乙危險飆車 桃警今起布重兵執法

Youtuber「山道猴子的一生」影片全台爆紅，故事中桃園市復興區台七乙線幾處彎道更是重機騎士最愛的跑山路段，吸引機車族「朝聖」，大溪警方今天下午表示，警方假假日起強力取締台七乙10起機車超速及多輛改裝音車輛，即日起展開平安月加強交通安全執法專案一個月，分局組合警力及結合三峽警方區域聯防佈署，全力遏阻台七乙路段山道猴飆風。

「山道猴子的一生」YT影片爆紅後，「跑山猴」在北宜、台七乙路段彎道競速或壓車引發機車族矚目，桃園市復興區台七乙線8至10公里彎道，吸引網友或追焦手駐足熱門，大溪分局19、20日當即執行台七乙線路段假日防制危險駕車專案取締，查獲2件機車無照駕駛及4輛改裝噪音車，取締機車超速10件阻止競速意外。

大溪警方發現，跑山猴競速台七乙線，通常先在台三線及台七乙線交界的一家俗稱「三七萊」的超商前聚集，進入台七乙線朝8至10公里彎道路段飆速，因應台七乙線一部分在新北市三峽境內，大溪警方決定聯合新北三峽警方合力遏阻取締山道猴在台七乙線路段競速，避免車禍事故。