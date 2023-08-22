台南市南區3輛車相撞 2人受傷送醫、永成路三段大塞車

台南市南區永成路三段313號前，今天下午近5點發生一輛廂型車疑為從左側雙黃超越前方小貨車後，逆向撞上中型貨車，造成3車受損，多人受傷，其中2名男性分別頭、頸部受傷送醫。因適逢下班時段，這起車禍造成永成路三段大塞車。

警方說，至於車禍發生真正原因待進一步調查。南區永成路三段下班時間車流量很大，請往來車輛減速慢行，不要任意超車。

台南市消防局救災救護指揮中，今天下午4點44分接獲民眾報案，位於南區永成路三段313號前發生車禍，多輛車撞在一起。 德興等消防分隊救護車到場後，將其中2名受傷男恆分別送醫。

附近民眾說，很可能是一輛廂型車從由南向北行駛，疑為從左側雙黃超越前方小貨車後，逆向撞上中型貨車，廂型車車頭受損嚴重，車頭幾乎全毀，還冒煙，但沒有起火。