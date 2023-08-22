快訊

被指性騷吃案退選立委！傳林飛帆接下1職位 月薪9萬變11萬

星展併花旗為何引客訴？金管會揭原因：第一天湧入9萬通電話

曾文水庫儲水七成 為何台南水情仍「亮燈」？南水局揭原因

影／抽中股票給45萬可現賺20萬 女臨櫃領錢險遭詐騙

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓女子加入LINE投資群組，對方誆騙「新股申購」抽中股票，只要交付45萬交割款，便能現賺20萬溢價差。陳女不疑有他前往新北市林口區一間郵局準備領10萬元交付，臨櫃人員詢問後判斷可能遭詐立即報警。經警了解確認是詐騙，請女約出詐團假意交付，當場逮捕車手帶回偵辦，警詢後依法究辦，並持續向上溯源追緝主嫌。

據了解，陳姓女子（48歲）日前透過臉書一則投資平台，打著高獲利口號，吸引陳女點上連結，加入投資一個LINE群組。對方誆以「新股申購」若抽中股票，只要交付45萬交割款，便能現賺20萬溢價差，讓陳女相當心動。

這個月18日下午2時許，陳女匆匆來到新北市林口區麗園一街一間郵局，旋即向臨櫃人員表明要提領10萬元現金。由於提領金額過大，臨櫃人員好意詢問陳婦提款用途，陳女立即回說要投資用，還說等下要交給投資公司人員。

臨櫃人員一聽覺得怪異，立即報警前來協處。林口警方獲報派員趕抵，經了解確認陳女應該是碰到詐騙集團，當場向陳女解釋，並徵得她的同意，請陳女約出詐團成員，雙方於當日下午3時許，相約在林口區公園路一間超商前面交。

警方穿著便衣埋伏在側，待車手蔡男（20歲、無業沒有前科）依約抵達取款後，眾警衝出以大外割將蔡男壓制在地，當場查扣手機及交付款項等贓證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法將蔡男移送法辦，後持續向上溯源，追緝主嫌到案說明。

林口警呼籲，詐騙集團常於網路平台投放投資廣告，以誇大不實的噱頭來吸引投資者，為保護自身財產安全，呼籲民眾切勿輕信來源不明投資管道，投資務必選擇有政府立案之商家，以確保財產安全

陳姓女子網路聽信詐團投資廣告險些被騙，警方趁陳女與詐團成員面交之際衝前逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子網路聽信詐團投資廣告險些被騙，警方趁陳女與詐團成員面交之際衝前逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子網路聽信詐團投資廣告險些被騙，警方趁陳女與詐團成員面交之際衝前逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓女子網路聽信詐團投資廣告險些被騙，警方趁陳女與詐團成員面交之際衝前逮人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 詐騙集團 股票

延伸閱讀

影／行員涉當詐團內應 法院裁定交保檢方將抗告

不再只有燃油車型專屬！全新Hyundai Kona Electric N Line偽裝車首度現身

大砍刀圍著他！母曝兒陷緬北詐團 「若沒人能救 平靜死掉也好」

中信銀行員涉勾結詐騙集團 桃檢搜索、聲押1人

相關新聞

未領牌就開上路還掛他車牌照 百萬名車遭沒入銷毀

35歲張姓男子前天駕駛要價355萬的BMW 760i轎車，行經新北市坪林區北宜路時，警方發現車型與車籍資料不符將他攔下，...

房東裝住警器聞到屍臭味 警消破門男全身黑腫陳屍屋內

賴姓男子租住新北市淡水區水源街二段公寓4樓，今天上午房東白男前往裝設住警器，才到門口就聞到屍臭味，由於連日不見賴男，他趕...

台中梧棲驚傳火警！資收廠黑煙衝天2公里外可見 民眾憂心濃煙有毒

台中市梧棲區梧南路一家資源回收廠今天下午發生大火，火勢和濃煙竄升，黑煙遠至2公里外都可看到，當地人驚呼很嚴重，台中市消防...

又有行人被撞！高雄八旬老婦走行穿線 遭左轉公車撞飛送醫

高雄市前金區今天中午發生公車撞行人車禍，司機趙姓男子駕駛公車左轉，沒注意到80歲的婦人正走行人穿越道過馬路，將老婦撞飛。...

台南市南區發生3輛車相撞 2人受傷送醫

台南市南區永成路三段313號前，今天下午近5點發生一輛廂型車疑為從左側雙黃超越前方小貨車後，逆向撞上中型貨車，造成3車受...

影／抽中股票給45萬可現賺20萬 女臨櫃領錢險遭詐騙

陳姓女子加入LINE投資群組，對方誆騙「新股申購」抽中股票，只要交付45萬交割款，便能現賺20萬溢價差。陳女不疑有他前往...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦