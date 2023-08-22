影／抽中股票給45萬可現賺20萬 女臨櫃領錢險遭詐騙

陳姓女子加入LINE投資群組，對方誆騙「新股申購」抽中股票，只要交付45萬交割款，便能現賺20萬溢價差。陳女不疑有他前往新北市林口區一間郵局準備領10萬元交付，臨櫃人員詢問後判斷可能遭詐立即報警。經警了解確認是詐騙，請女約出詐團假意交付，當場逮捕車手帶回偵辦，警詢後依法究辦，並持續向上溯源追緝主嫌。

據了解，陳姓女子（48歲）日前透過臉書一則投資平台，打著高獲利口號，吸引陳女點上連結，加入投資一個LINE群組。對方誆以「新股申購」若抽中股票，只要交付45萬交割款，便能現賺20萬溢價差，讓陳女相當心動。

這個月18日下午2時許，陳女匆匆來到新北市林口區麗園一街一間郵局，旋即向臨櫃人員表明要提領10萬元現金。由於提領金額過大，臨櫃人員好意詢問陳婦提款用途，陳女立即回說要投資用，還說等下要交給投資公司人員。

臨櫃人員一聽覺得怪異，立即報警前來協處。林口警方獲報派員趕抵，經了解確認陳女應該是碰到詐騙集團，當場向陳女解釋，並徵得她的同意，請陳女約出詐團成員，雙方於當日下午3時許，相約在林口區公園路一間超商前面交。

警方穿著便衣埋伏在側，待車手蔡男（20歲、無業沒有前科）依約抵達取款後，眾警衝出以大外割將蔡男壓制在地，當場查扣手機及交付款項等贓證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法將蔡男移送法辦，後持續向上溯源，追緝主嫌到案說明。