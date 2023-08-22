精神不濟自撞燈桿！司機雙腳卡車內動彈不得 新北消防馳援

小貨車司機賴姓男子，今天下午開車行經新北市八里區中華路三段，疑因精神不濟自撞中央分隔島路燈桿，導致車頭凹陷變形，司機雙腳卡困車內動彈不得。新北市消防局獲報出動人車前往，經用撐開器協助脫困，檢視賴男雙腳撕裂傷，緊急送醫急救所幸沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，賴姓男子（24歲）今天下午2時許，開著一輛小貨車行經新北市八里區中華路三段2號廖添丁廟前，疑因精神不濟，直接衝撞中央分隔島路燈桿，導致整輛車頭凹陷變形，賴男雙腳夾困無法動彈。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，先將車身固定，再使用撐開器將車頭頂開，成功協助賴男脫困，經檢視賴男雙腳多處擦傷及撕裂傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，駕駛感覺精神不濟或身體不適，應立即將車停靠路邊休息，或打電話請家人前來接應處理。若不適狀況未能改善，應立即撥打119救護人員協助就醫，切勿勉強自身不適繼續駕駛，以免發生憾事。同時感謝八里福久宮捐贈車輛救助相關器材，提供新北市政府消防局八里分隊使用，回饋地方鄉梓。