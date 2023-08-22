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翻牆爬窗竊1200元遭手機全錄下 高雄男辯：我只偷1000元

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄蔡姓慣竊1月下旬從巷弄間，爬窗闖入某鐵皮屋二樓，竊取11歲蘇姓男童1200元後，遭蘇童姐姐撞見並以手機錄下影像，蔡逃逸後被警循線逮獲，辯稱僅偷1000元願歸還。法院審酌，蔡以同手法犯下多起竊案，判刑8月，沒收他堅稱未偷的200元。

今年1月25日下午1時許，蔡男從受害人住處旁防火巷內，先費力攀爬至二樓鐵皮屋頂，再踰越鐵窗徒手開啟該處鐵窗門閂，逕自入內欲搜刮屋主財物，在他得手客廳電腦桌上一只皮夾後，被屋主女兒蘇女發現，並以手機錄影蒐證，蔡男遂離開現場。

事後，警方透過蘇女提供的影像及住家周邊監視器發現，這名竊賊正是慣犯蔡男，隨即將他拘提到案。而蔡見警方上門，坦言不諱竊取蘇家財物，但蔡卻辯稱，僅竊得1000元，願將不法所得歸還蘇家就讀小學生的11歲兒子。

由於，蔡竊取200元並未賠償受害人，法院衡量，蔡男涉犯侵入住宅踰越窗戶竊盜罪，並有多起前科，以及犯後態度，判他除有期徒刑8月，還得支付未扣案不法所得200元。

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

小學生 監視器

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