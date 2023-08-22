未領牌就開上路還掛他車牌照 百萬名車遭沒入銷毀

35歲張姓男子前天駕駛要價355萬的BMW 760i轎車，行經新北市坪林區北宜路時，警方發現車型與車籍資料不符將他攔下，一查發現該車竟未領牌，且還懸掛他車牌照，立即將車輛沒入準備銷毀，因張男駕駛未領牌車輛、還懸掛他車牌照，依道路交通管理處罰條例分別開出3600、7200元罰單。另外借牌給張男的車主也將被開罰7200元。

據了解，有網友在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」貼出一段拖吊車拖吊車輛影片，並貼文「這樣子拖，真方便~鞋子也省了」。從畫面中可見這輛白色BMW轎車後車輪被吊起，前輪並未架上輔助輪。網友見狀留言：「沒有溜冰鞋，變速箱應該…」、「拖吊通常不是都吊車頭嗎？」也有網友指出：「應該是後驅的車，前輪應該沒關係啦。」

轄區新店警方表示，該輛被拖吊的車輛是張男所有的BMW轎車，因未領牌且還懸掛他車牌照，坪林分駐所警員攔查發現後依法沒入準備銷毀。當時拖吊車正要將車輛拖至拖吊場時，因該車經過改裝，輔助輪無法夾固輪胎，且拖吊地點位於山區，連日風雨導致路面有許多泥沙落石路況不佳，沿途又經過許多陡坡。拖吊車依取締違規停車拖吊作業程序第四點規定：因地形或其他特殊情形無法使用輔助輪者之規定拖吊，一切符合規定。