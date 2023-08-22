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房東裝住警器聞到屍臭味 警消破門男全身黑腫陳屍屋內

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

賴姓男子租住新北市淡水區水源街二段公寓4樓，今天上午房東白男前往裝設住警器，才到門口就聞到屍臭味，由於連日不見賴男，他趕緊通報消防局派人前來。經破門入內赫見賴男全身黑腫，已明顯死亡躺在床上。警方勘驗現場沒有外力介入跡象排除他殺，死者在台沒有家屬，正聯繫人在國外胞妹返台指認。

據了解，賴姓男子（53歲）長期租住在新北市淡水區水源街二段某棟公寓4樓。今天上午10時許，房東白男前裝設火災住警器，不料人在剛到門口既聞到屍臭味，白男詢問其他鄰居得知，已多日未見賴男，趕緊通知警、消派員前來協處。

經消防員用破壞器材協助破門入內，赫見賴男全身發黑腫脹躺在床上，檢視賴男已明顯死亡無需送醫。警方勘驗現場沒有外力介入跡象，死者身上沒有穿刺性傷口，房內也無遺書，暫時排除有他殺嫌疑。由於賴男在台沒有親人，目前正循線聯繫在國外的賴男胞妹回台指認，後續報請司法相驗釐清死因。

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賴姓男子陳屍新北市淡水區租處，警方排除他殺。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子陳屍新北市淡水區租處，警方排除他殺。記者曾伯愷／翻攝

淡水 公寓 鄰居

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