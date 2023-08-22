又有行人被撞！高雄八旬老婦走行穿線 遭左轉公車撞飛送醫
高雄市前金區今天中午發生公車撞行人車禍，司機趙姓男子駕駛公車左轉，沒注意到80歲的婦人正走行人穿越道過馬路，將老婦撞飛。老婦跌倒，頭部受傷送醫，意識不清，正住院觀察。確實肇事原因由警方調查中。
據了解，今天中午12時20分許，黃姓老婦在高雄市前金區七賢二路與自強一路口，正走人行穿越道，要穿越七賢二路，趙姓司機（59歲）開「168」路公車沿自強一路要左轉七賢二路，因沒注意過馬路的黃姓老婦，將老婦撞飛倒地。
路人目睹車禍，吃驚大叫，眼見老婦倒地不起。公車在車禍發生時立即停車，趙姓司機驚慌下車，馬上向119求救。救護車將老婦送往大同醫院急救，老婦因頭部受創，意識不清，正住院觀察。
警方據報到場，初步了解，肇事公車的是漢程客運公司車輛，公車司機左轉時，未禮讓走人行道穿越道的行人而釀禍。警方對趙姓司機酒測，無酒精反應，正調查確實肇事原因。
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