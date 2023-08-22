又見棋牌社掩非法聚賭 新莊警逮21人扣賭金抽頭金66萬

林姓男子在新北市新莊區經營合法麻將桌遊社，卻讓來客非法聚賭。新莊警方獲報派員蒐證，這個月19日晚上持搜索票前往查緝，當場查扣賭資、抽頭金、籌碼、賭具，連同負責人林男在內21人一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌將21人移送法辦。

據了解，林姓男子（51歲）合法在新北市新莊區民安路經營麻將桌遊社，卻違法讓來客聚賭。日前新莊警方接獲檢舉派員埋伏監控，這個月19日晚上10時許時機成熟，持搜索票前往現場查緝。

當場查扣17萬7593元賭資、9萬6121元抽頭金、籌碼38萬8,480元（賭資籌碼10萬2800元、抽頭金籌碼28萬5680元，賭具等相關證物，連同負責人林男、工作人員黃女（22歲）、賭客19人一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌將21人移送法辦。

新莊警分局長周振安呼籲，針對轄內假冒合法團體，掩護非法賭場之業者，警方將持續強力掃蕩，呼籲民眾切勿以身試法，警方將全力淨化社會治安，以杜絕賭博歪風。