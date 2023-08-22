快訊

徐耀昌退黨嗆「黨提名了黨內不服的人」 侯友宜發聲了

午後大雷雨開炸！北捷公告「文湖線全線暫停營運」 啟動公車接駁

謝和弦七夕宣布「又要當爸了」 感謝妻女：完整我的靈魂跟人格

又見棋牌社掩非法聚賭 新莊警逮21人扣賭金抽頭金66萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子在新北市新莊區經營合法麻將桌遊社，卻讓來客非法聚賭。新莊警方獲報派員蒐證，這個月19日晚上持搜索票前往查緝，當場查扣賭資、抽頭金、籌碼、賭具，連同負責人林男在內21人一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌將21人移送法辦。

據了解，林姓男子（51歲）合法在新北市新莊區民安路經營麻將桌遊社，卻違法讓來客聚賭。日前新莊警方接獲檢舉派員埋伏監控，這個月19日晚上10時許時機成熟，持搜索票前往現場查緝。

當場查扣17萬7593元賭資、9萬6121元抽頭金、籌碼38萬8,480元（賭資籌碼10萬2800元、抽頭金籌碼28萬5680元，賭具等相關證物，連同負責人林男、工作人員黃女（22歲）、賭客19人一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌將21人移送法辦。

新莊警分局長周振安呼籲，針對轄內假冒合法團體，掩護非法賭場之業者，警方將持續強力掃蕩，呼籲民眾切勿以身試法，警方將全力淨化社會治安，以杜絕賭博歪風。

新北市新莊區一家有合法營業登記證的棋牌社，涉嫌讓來客違法聚賭遭警查獲。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一家有合法營業登記證的棋牌社，涉嫌讓來客違法聚賭遭警查獲。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一家有合法營業登記證的棋牌社，涉嫌讓來客違法聚賭遭警查獲。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一家有合法營業登記證的棋牌社，涉嫌讓來客違法聚賭遭警查獲。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一家有合法營業登記證的棋牌社，涉嫌讓來客違法聚賭遭警查獲。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一家有合法營業登記證的棋牌社，涉嫌讓來客違法聚賭遭警查獲。記者曾伯愷／翻攝

賭博 桌遊 麻將 賭場

延伸閱讀

雲林舉辦首屆電競麻將賽 報名首日即額滿今再釋40名額

4阿伯聚集摸牌賭象棋麻將 北市松山宮廟變露天賭場

汐止大同路山區警破獲天九牌賭場 鐵皮屋內竟有百萬現金

淹成水樂園！新北豪雨驟降 三峽、樹林、新莊淹水「馬路像小河」

相關新聞

又有行人被撞！高雄八旬老婦走行穿線 遭左轉公車撞飛送醫

高雄市前金區今天中午發生公車撞行人車禍，司機趙姓男子駕駛公車左轉，沒注意到80歲的婦人正走行人穿越道過馬路，將老婦撞飛。...

又見棋牌社掩非法聚賭 新莊警逮21人扣賭金抽頭金66萬

林姓男子在新北市新莊區經營合法麻將桌遊社，卻讓來客非法聚賭。新莊警方獲報派員蒐證，這個月19日晚上持搜索票前往查緝，當場...

台中梧棲驚傳火警！資收廠黑煙衝天2公里外可見 民眾憂心濃煙有毒

台中市梧棲區梧南路一家資源回收廠今天下午發生大火，火勢和濃煙竄升，黑煙遠至2公里外都可看到，當地人驚呼很嚴重，台中市消防...

瓦斯鋼瓶放兩年底都鏽蝕 新北消防籲：速更換以免釀災

今天清晨新北市三峽區一棟公寓5樓傳出瓦斯氣味，新北市消防局獲報出動人車趕抵，經消防員布水線防護，並持「五用氣體偵測器」偵...

花蓮特搜小隊長客死異鄉今辦公祭 消防署追頒鳳凰獎

花蓮消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞本月7日猝死瑞士，遺體已在國外火化骨灰帶回台，消防局今天在花蓮市立殯儀館舉辦公祭，由消防署...

離奇臥軌火車通過竟毫髮無傷 他拒離開被警從車底拉出

台中雷姓男子入侵台鐵軌道趴臥鐵軌上，1列區間車煞停不及經過，雷命大毫髮無傷躲在列車、鐵軌間空隙內還拒絕離開，被警方強行拉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦