疑遭設局綁架 菲國警方救出1台灣女子
菲律賓「國家首都地區警察局」（NCRPO）21日表示，菲國警方救出一名遭7個中國人士綁架的台灣女子。
美國有線電視新聞網（CNN）駐菲國分社引述國家首都地區警察局局長納塔特茲（Jose MelencioNartatez）接獲的報告指出，受害人35歲王姓女子8月14日遭7名中國籍人士綁架。
王女當時受友人Axin約到馬尼拉的馬拉迪（Malate）見面，但她到場後沒見到Axin，反遭綁架並被人蒙眼推上車後帶至馬拉邦市（Malabon City）一處民宅。
馬拉邦市警局18日接獲一名台灣男子報案，稱被害人被拘禁，根據她的手機GPS定位得知相關位置。馬拉邦市警方根據報案人提供的線索趕赴現場，20日救出被害人並逮捕7名犯嫌中的2人。
菲國警方表示，2名犯嫌的身分初步確認為34歲的鄭姓與36歲的馬姓犯嫌。
被害人聲稱18日遭對方帶頭者性侵2次，還被強迫分別匯款至犯嫌5個帳戶、共計12萬4233美元。2名犯嫌目前在押。
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