瓦斯鋼瓶放兩年底都鏽蝕 新北消防籲：速更換以免釀災

今天清晨新北市三峽區一棟公寓5樓傳出瓦斯氣味，新北市消防局獲報出動人車趕抵，經消防員布水線防護，並持「五用氣體偵測器」偵測，在廚房水槽旁發現一支底部鏽蝕的瓦斯鋼瓶，趕緊搬出屋外解除危機。對此新北市消防局呼籲，民眾若發現住家瓦斯鋼瓶鏽蝕，應盡速更換以免釀災。

據了解，盧姓男子（32歲）今天清晨6時許在新北市三峽區民生街公寓5樓住處，聞到濃濃瓦斯氣味，盧男找不到來源，趕緊打電話通報119協助。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經布水線防護，於廚房水槽旁發現一支底部鏽蝕嚴重的瓦斯鋼瓶。

現場以「五用氣體偵測器」果然測得有可燃性氣體反應，消防員趕緊使用泡沫水，確認瓦斯桶底部為瓦斯氣體洩漏處。為確保現場安全，消防員趕緊將這桶瓦斯鋼瓶搬離至1樓空曠處，用水線灑水降低濃度，成功解除這次危機。

屋主向消防員表示，因為不常使用瓦斯，所以這支鏽蝕鋼瓶已置放超過2年時間。