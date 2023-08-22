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花蓮特搜小隊長客死異鄉今辦公祭 消防署追頒鳳凰獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞本月7日猝死瑞士，遺體已在國外火化骨灰帶回台，消防局今天在花蓮市立殯儀館舉辦公祭，由消防署長蕭煥章頒發鳳凰獎、縣長徐榛蔚追晉二線一分隊長。消防局特別剪輯追思影片，令在場參與人員流下感傷淚水，紀念蔡小隊長的付出。

消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞，本月5日前往瑞士隧道訓練學校受訓，卻在當地時間7日被發現沒有生命跡象，醫護搶救無效身亡，享年43歲，家屬同意遺體火化後帶回台灣。特搜大隊於本月19日返台，從桃園機場一路載送骨灰到花蓮，經過消防和平分隊勤務車鳴笛致意，消防局全體同仁敬禮致敬，最後送到蔡璽鈞的家。

「勤務結束，下班回家了」消防局災害管理科長陳秋銘向蔡璽鈞說，不要有任何牽掛，局長跟弟兄們會照顧好你的家裡、你太太還有小孩。在追思影片中，字幕寫著「璽鈞分隊長，可以了，你很棒，下班了，這次火來了，要跑」，感傷的影片令人鼻酸。

消防署長蕭煥章向公祭靈堂鞠躬致意，頒發鳳凰獎予遺孀詹璽蓁，縣長徐榛蔚紅著眼眶擁抱蔡妻給予安慰，頒授消防榮譽章證書、追晉為二線一分隊長等。

至於蔡璽鈞的撫卹，消防局表示，由於事發在國外，相關報告需要透過外交部公文，驗屍報告需花費6至8周，行政程序繁瑣，待正式公文下來還要公證等，預計3個月後確定死因，會全力給予撫卹。

由於蔡小隊長是家中主要經濟來源，卻突然遭逢巨變，消防局在取得家屬同意下，公布捐款資訊，為家屬代表帳戶，中和連城路郵局，郵局代號：700，郵局戶名：詹璽蓁（蔡璽鈞的妻子），捐款帳戶「03117540473292」。

小隊長蔡璽鈞紀錄片網址：https://www.youtube.com/watch?v=4RGNmrku8tU

花蓮縣消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞過世，今天舉辦公祭，消防署長蕭煥章（左）頒發鳳凰獎予代表接受的蔡妻（右）。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞過世，今天舉辦公祭，消防署長蕭煥章（左）頒發鳳凰獎予代表接受的蔡妻（右）。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞過世，今天舉辦公祭，許多消防局弟兄排隊鞠躬致意。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞過世，今天舉辦公祭，許多消防局弟兄排隊鞠躬致意。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞過世，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，縣長徐榛蔚（左）擁抱蔡妻（右）給予安慰。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞過世，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，縣長徐榛蔚（左）擁抱蔡妻（右）給予安慰。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞赴瑞士受訓卻客死異鄉，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，消防局弟兄在會場外列隊敬禮，送他最後一程。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣消防局特種搜救大隊小隊長蔡璽鈞赴瑞士受訓卻客死異鄉，家屬今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，消防局弟兄在會場外列隊敬禮，送他最後一程。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞過世，今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，縣長徐榛蔚（左）頒授追晉令、消防榮譽章證書、獎牌等予蔡妻（右）。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局特搜大隊小隊長蔡璽鈞過世，今在花蓮市殯儀館舉辦公祭，縣長徐榛蔚（左）頒授追晉令、消防榮譽章證書、獎牌等予蔡妻（右）。記者王思慧／攝影

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