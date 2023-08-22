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離奇臥軌火車通過竟毫髮無傷 他拒離開被警從車底拉出

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中雷姓男子入侵台鐵軌道趴臥鐵軌上，1列區間車煞停不及經過，雷命大毫髮無傷躲在列車、鐵軌間空隙內還拒絕離開，被警方強行拉出才排除，整起離奇事故令鐵警也相當訝異，但也釀區間車誤點半小時；檢方偵結依壅塞陸路致生往來之危險罪嫌起訴雷。

據了解，雷男體型瘦小，當天騎車到平交道附近臥軌，但以身體和鐵軌平行姿勢躺在其中，正好低於鐵軌中間凹陷處，就連區間車通過時，車頭排障器也未撞上，宛如電影情節躲在底下毫髮無傷，就連台鐵人員、鐵警都感到不可思議。

檢警調查，雷男（52歲）今年6月6日一早6點多闖入大肚區沙田路平交道，入侵台鐵海線基隆起206公里700公尺處，並趴臥在南下方向的軌道間，當時台鐵2601次區間車行經時緊急煞停，所幸因駕駛員操作得宜列車才沒翻覆。

檢警發現，雷男當時趴臥的地方，是位在列車、鐵軌之間的空隙，因此未遭輾，未料鐵路警察到場時雷男仍拒絕離開躺臥的鐵軌，最後是由警方強行將他拉出，該列車直到6點41分才恢復行駛，以此方式阻礙列車正常行進，壅塞部分火車軌道，致生往來危險。

檢方訊時，雷男否認全部犯行，目擊民眾則證稱有看到雷男自行走下鐵軌；檢方再勘驗列車車頭行車記錄器，發現他當時以趴臥姿式躺在鐵軌中間，導致列車無法正常運行。

警方職務報告也指出，當時將雷男從火車下拉出，並造成台鐵2601次區間車延誤29分鐘。

警方當時依刑法第304條第1項強制罪、刑法第184條第4項之公共危險罪嫌，檢方認為，雷男躺臥在鐵軌行為固然妨害列車往來通行，但其手段尚屬平和，與強制罪規定「強暴」、「脅迫」行為不符，也無毀壞軌道或以相類手法致生公眾運輸之舟、車往來危險，不構成184條第4項。

檢方偵結依刑法第185條第1項之壅塞陸路致生往來之危險罪嫌起訴雷，該罪法定刑處5年以下有期徒刑。

警方也呼籲，民眾勿無故侵入軌道，違者將依鐵路法裁罰，如致生往來之危險者將依公共危險罪移送，未遂犯仍罰之。

雷男趴臥鐵軌，區間車煞停不及經過，但他毫髮無傷待在鐵軌、列車間空隙，檢方偵結依刑法第185條第1項之壅塞陸路致生往來之危險罪嫌起訴他。記者曾健祐／翻攝
雷男趴臥鐵軌，區間車煞停不及經過，但他毫髮無傷待在鐵軌、列車間空隙，檢方偵結依刑法第185條第1項之壅塞陸路致生往來之危險罪嫌起訴他。記者曾健祐／翻攝

台鐵 火車

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