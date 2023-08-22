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影／賓士車逆向停馬路 駕駛嘴叼笑氣球睡著了 警查扣法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

吳姓男子邊吸笑氣邊開車，人車逆向違停在鶯桃路與尖山埔路口，造成車流回堵。警方獲報到場，吳男車右前座放著一支鋼瓶，嘴巴叼著笑氣球，坐在駕駛座呼呼大睡，警搖醒吳男又在車內扶手查扣彩虹菸，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，吳姓男子（19歲）這個月15日上午7時許，獨自開著一輛白色賓士車，從桃園來到新北市鶯歌區找朋友，途中行經鶯桃路與尖山埔路口，人車卻突然違停在路中間，後方車流回堵，其他用路人鳴按喇叭，但吳男人車卻一動也不動。

警方獲報派員趕抵，往賓士車車窗向內察看，赫見吳男嘴巴叼著一個氣球，右前座還有一支中型鋼瓶，明顯就是吸笑氣「標準配備」當場先以無線電呼叫線上警網前來支援，同時敲打車窗叫醒吳男，旋即要他把車移靠路邊。

吳男一度拒絕下車盤查，員警強制要求熄火，他才心不甘情不願下車受檢。警問「你在幹嘛？怎麼會那麼誇張？你逆向過來了耶！怎麼回事啊？」、「是不是在吸笑氣」吳男坦承吸食笑氣，但辯稱為了提神，邊開車邊吸食笑氣，沒想到卻吸到睡著了，讓處理員警哭笑不得。

警附帶搜索，於車內扶手查扣3包52支彩虹菸袋子，一併帶回偵辦。偵詢時吳男坦承邊開車邊吸笑氣，彩虹菸則辯稱是自己持有吸食。警詢後依違反毒品條例移送法辦，另涉及毒性及關注化學物質管理法及公共危險罪嫌則依法裁處。

三峽警方表示，笑氣（一氧化二氮）是一種麻醉氣體，近幾年來被開毒趴當成助興劑，環保署於2020年公告，將笑氣納為列管關注化學物質加強管制，違法吸食、持有笑氣者，可依毒性及關注化學物質管理法開罰3萬元至30萬元罰鍰。

製造業者未依規定申請許可或申報，或是在網路平台買賣販售，最高可處30萬罰鍰，若致人於死或危害人體健康，最高可處無期徒刑或7年以上徒刑，併科最高1000萬元罰金，呼籲民眾遠離毒害，切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳姓男子邊開車邊吸笑氣，行經新北市鶯歌區鶯桃路與尖山埔路口人車逆向停在路中間睡著了，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子邊開車邊吸笑氣，行經新北市鶯歌區鶯桃路與尖山埔路口人車逆向停在路中間睡著了，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子邊開車邊吸笑氣，行經新北市鶯歌區鶯桃路與尖山埔路口人車逆向停在路中間睡著了，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子邊開車邊吸笑氣，行經新北市鶯歌區鶯桃路與尖山埔路口人車逆向停在路中間睡著了，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子邊開車邊吸笑氣，行經新北市鶯歌區鶯桃路與尖山埔路口人車逆向停在路中間睡著了，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子邊開車邊吸笑氣，行經新北市鶯歌區鶯桃路與尖山埔路口人車逆向停在路中間睡著了，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
吳姓男子邊開車邊吸笑氣，行經新北市鶯歌區鶯桃路與尖山埔路口人車逆向停在路中間睡著了，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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吳姓男子邊開車邊吸笑氣，行經新北市鶯歌區鶯桃路與尖山埔路口人車逆向停在路中間睡著了，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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吳姓男子邊開車邊吸笑氣，行經新北市鶯歌區鶯桃路與尖山埔路口人車逆向停在路中間睡著了，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

違停 毒品

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