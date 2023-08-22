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台東汽車保養廠傳槍響 嫌犯落網起出空氣槍

中央社／ 台東縣22日電

黎姓男子昨天下午前往台東市某家汽車保養廠開槍，停在路旁的車子擋風玻璃遭擊中出現裂痕，警方以車追人，當晚即逮捕嫌犯，起出做案用空氣槍。

汽車保養廠老闆今天接受媒體訪問表示，昨天下午4時許，他聽到外面槍聲，以為是有人在開玩笑，聲響結束後他看到停在一旁的車子擋風玻璃出現裂痕，地上還有疑似彈殼感覺不妙，趕緊報警。

這名老闆說，調閱監視器畫面，看到2輛自小客車從保養廠行駛而過，沒多久保養廠就傳出槍聲。

他表示，最近因為工作量多幾乎沒有外出，更別說有和人結怨，這次工廠遭人開槍，覺得莫名其妙，不過還好警方在短短幾小時就攔獲相關人等並帶回偵辦釐清案情。

台東縣警察局台東分局根據監視器拍下的畫面，在東海岸台11線攔下2部自小客車，起出空氣槍並將黎姓嫌犯帶回分局調查。

台東縣警察局台東分局上午發布新聞稿指出，昨天傍晚6時接獲報案，台東市某汽車維修廠遭人破壞，警方到場鑑識查有1部小貨車車窗玻璃毀損，現場遺留塑膠BB彈3顆。

專案小組查出涉案車輛以車追人，於當晚查獲嫌疑人黎姓男子，起出其犯案用空氣槍。黎男與同車者均來自外縣市，警方將持續釐清犯案動機。全案以違反刑法槍砲彈藥刀械管制條例與恐嚇罪今早移送台東地檢署偵辦。

台東 監視器 老闆

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