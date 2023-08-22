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超扯！妻出超商後…夫「貼心舉動」竟驚動警協尋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

68歲張姓婦人日前由77歲丈夫開車載到台中市烏日某超商購物，她購物後上車，驚覺皮夾不見了，焦急報警處理，經警方協助調閱監視器畫面，20分鐘後事件大逆轉，原來張婦上車後，順手將皮夾交給丈夫，丈夫隨手放置在駕駛座旁置物凹槽內，二人都忘了這檔事，虛驚一場。

台中市警察局烏日派出所警員林曉薇說明，張婦因皮夾不翼而飛，回超商遍尋不著後，衝進派出所請求協助，她獲報後，安撫張婦情緒，並立即陪同到場調閱相關監視器，發現張婦拿著皮夾上車，下車後就空手，研判皮夾應是掉落在車上，很快就在駕駛座旁車門置物凹槽順利找到。

張婦見皮夾失而復得，裡頭金額沒有短少，才猛然想起，她從超商出來上車後，順手將皮夾交給丈夫，便開始整理文件，整理完後，抬頭詢問丈夫「皮夾在哪？」丈夫貼心接過皮夾便放置在駕駛座車門的置物凹槽內，一時忘記這順手行為，驚動警員感到不好意思，十分感謝員警的協助。

台中市警局烏日分局呼籲民眾，遺失物品時，請冷靜思考遺失地點可能性，如最終不幸遺失，請隨時撥打110或到派出所就可以請求員警協助。

張姓婦人在超商購物後上車，發現皮夾不見了，經警協助才發現是丈夫隨手放在車門置物凹槽內，虛驚一場。記者趙容萱／翻攝
張姓婦人在超商購物後上車，發現皮夾不見了，經警協助才發現是丈夫隨手放在車門置物凹槽內，虛驚一場。記者趙容萱／翻攝

丈夫 台中市 超商

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