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銀行提領10萬元 同居女友拿玩具鈔換走5萬9

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市32歲劉姓男子想要開店創業，今年5月到銀行提領10萬元，準備當開店裝潢工程款，5月底他拿錢出來後，發現100張千元鈔，竟有59張玩具鈔，他以為是銀行人員搞鬼憤而報警，警方調查後，卻發現是他同居女友，拿玩具鈔調包。

台北市文山二警分局接獲報案，劉男5月初到金融機構提領10萬元現金後，一直將現金存放家中，直到5月底要付工程款時，才發現一疊未拆封套的現金內，竟夾帶59張假鈔

劉男一開始懷疑是行員監守自盜，控告對方詐欺，但警方調閱監視器影像，發現行員每次交付款項時，都使用驗鈔機，方便確認數量及真偽，畫面中也沒有換鈔舉動，初步排除嫌疑。

警方清查被害人的人際關係及網路購物紀錄，調查月餘後，發現和劉男同居的25歲曹姓女子，案發前在電商平台網路，購買100張編號QQ454454YY玩具鈔票，趁同居人不在，將其中59張真鈔抽出，再以假鈔替代，文山二警分局日前持台北地方法院及地檢署所核發的搜、拘票，將曹嫌拘捕到案，並依竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

台北市劉姓男子的10萬元工程款，遭同居女友調包成玩具鈔，警方查緝女友到案，圖為警方查扣的玩具鈔票。記者廖炳棋/翻攝
台北市劉姓男子的10萬元工程款，遭同居女友調包成玩具鈔，警方查緝女友到案，圖為警方查扣的玩具鈔票。記者廖炳棋/翻攝

假鈔 北市 電商

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