銀行提領10萬元 同居女友拿玩具鈔換走5萬9

台北市32歲劉姓男子想要開店創業，今年5月到銀行提領10萬元，準備當開店裝潢工程款，5月底他拿錢出來後，發現100張千元鈔，竟有59張玩具鈔，他以為是銀行人員搞鬼憤而報警，警方調查後，卻發現是他同居女友，拿玩具鈔調包。

台北市文山二警分局接獲報案，劉男5月初到金融機構提領10萬元現金後，一直將現金存放家中，直到5月底要付工程款時，才發現一疊未拆封套的現金內，竟夾帶59張假鈔。

劉男一開始懷疑是行員監守自盜，控告對方詐欺，但警方調閱監視器影像，發現行員每次交付款項時，都使用驗鈔機，方便確認數量及真偽，畫面中也沒有換鈔舉動，初步排除嫌疑。