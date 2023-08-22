男子酒駕拒檢撞斷電桿 宜警開2槍制伏
林姓男子酒後開車疑發現員警將車停在車道，宜蘭警方盤查時，林男拒檢加速逃逸，警方開2槍其中1發子彈打中保險桿，車輛撞上電桿，電桿應聲而倒，警方上前逮捕林男，詢後送辦。
宜蘭縣政府警察局宜蘭分局員警昨天晚間9時30分巡邏時，在宜蘭市金六結路發現1輛白色轎車停在車道，有影響車輛通行且前保險桿嚴重毀損痕跡，員警盤查時，駕駛34歲林男不配合且欲衝撞員警，警方見狀瞄準左後輪開2槍，其中1發子彈打中車輛左後保桿。
林男駕駛的車輛隨後撞上電線桿，電線桿受到劇烈撞擊應聲而倒，員警立即上前將林男壓制在地，經實施酒測後，酒測值達每公升1.09毫克，詢後依公共危險罪送辦。
宜蘭警分局今天表示，此案酒駕不但車子毀損且撞斷電桿，除車輛受損外，也將面臨台電公司求償，呼籲民眾酒後勿駕車，以免害人誤己，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言