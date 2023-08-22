男子酒駕拒檢撞斷電桿 宜警開2槍制伏

林姓男子酒後開車疑發現員警將車停在車道，宜蘭警方盤查時，林男拒檢加速逃逸，警方開2槍其中1發子彈打中保險桿，車輛撞上電桿，電桿應聲而倒，警方上前逮捕林男，詢後送辦。

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局員警昨天晚間9時30分巡邏時，在宜蘭市金六結路發現1輛白色轎車停在車道，有影響車輛通行且前保險桿嚴重毀損痕跡，員警盤查時，駕駛34歲林男不配合且欲衝撞員警，警方見狀瞄準左後輪開2槍，其中1發子彈打中車輛左後保桿。

林男駕駛的車輛隨後撞上電線桿，電線桿受到劇烈撞擊應聲而倒，員警立即上前將林男壓制在地，經實施酒測後，酒測值達每公升1.09毫克，詢後依公共危險罪送辦。

宜蘭警分局今天表示，此案酒駕不但車子毀損且撞斷電桿，除車輛受損外，也將面臨台電公司求償，呼籲民眾酒後勿駕車，以免害人誤己，得不償失。