快訊

三星S Pen還有什麼神用途？星粉曝「可以拿來聞」：聞一次就難忘

福島電廠核廢水24日排放入海 我原能會說話了

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

4阿伯聚集摸牌賭象棋麻將 北市松山宮廟變露天賭場

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子等4人日前在台北市松山區某宮廟外聊天，興起拿出象棋當賭具，以1注100元、自摸贏3家的方式賭象棋麻將，民眾發現後報警處理，員警到場時林男等人坦承賭博，被依刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦。

警方調查，民眾8月12日下午5時許報案，松山區撫遠街一處宮廟外有人聚賭，員警到場果真發現64歲林男、60歲曾男、76歲簡男、61歲黃男等4人，正以象棋作為賭具，賭象棋麻將。

警方指出，林等人涉嫌觸犯刑法第266條規定，在公共場所或公眾得出入場所賭博財物；據悉林等人此前就曾在廟前聚賭被逮，此次員警上門，林等人不久就坦承犯行，員警當場查扣賭具象棋及6600元賭資，全案警詢後依賭博罪將4人送辦。

警方表示，賭博常衍生治安事件，影響社會甚鉅，提醒民眾勿以身試法。

員警到場發現64歲林男、60歲曾男、76歲簡男、61歲黃男等4人，正以象棋作為賭具，賭象棋麻將。記者李隆揆／翻攝
員警到場發現64歲林男、60歲曾男、76歲簡男、61歲黃男等4人，正以象棋作為賭具，賭象棋麻將。記者李隆揆／翻攝
員警到場發現64歲林男、60歲曾男、76歲簡男、61歲黃男等4人，正以象棋作為賭具，賭象棋麻將。記者李隆揆／翻攝
員警到場發現64歲林男、60歲曾男、76歲簡男、61歲黃男等4人，正以象棋作為賭具，賭象棋麻將。記者李隆揆／翻攝
林等4人見員警出現，原本還想將象棋、現金藏起來，但眼尖員警立刻出聲，「免藏了啦，我都看到了，拿出來」。記者李隆揆／翻攝
林等4人見員警出現，原本還想將象棋、現金藏起來，但眼尖員警立刻出聲，「免藏了啦，我都看到了，拿出來」。記者李隆揆／翻攝

賭博 麻將 自摸

延伸閱讀

汐止大同路山區警破獲天九牌賭場 鐵皮屋內竟有百萬現金

露天精選300家3C店創聯盟「都行內佼佼者」 二手品給保固、刷卡6期零利率「每季更新」

中市288家宮廟紙錢集中 7年集中量達2.4萬公噸

48歲女子成「麻將主播」 月入13萬 靠一張「證書」成功應聘

相關新聞

影／酒駕泥醉拒檢衝撞警開槍影片曝 最後撞斷電桿下場慘

宜蘭市泰山路與嵐峰路口昨晚驚傳槍響，林姓男子開車停在紅綠燈前的車道上，巡邏員警上前查看發現車前方有嚴重撞擊痕跡，對方一時...

超扯！妻出超商後…夫「貼心舉動」竟驚動警協尋

68歲張姓婦人日前由77歲丈夫開車載到台中市烏日某超商購物，她購物後上車，驚覺皮夾不見了，焦急報警處理，經警方協助調閱監...

銀行提領10萬元 同居女友拿玩具鈔換走5萬9

台北市32歲劉姓男子想要開店創業，今年5月到銀行提領10萬元，準備當開店裝潢工程款，5月底他拿錢出來後，發現100張千元...

還路於民剛完又有行人被撞 高雄女走斑馬線遭車撞到全身傷　

行人零死亡推動聯盟20日剛辦完「還路於民大遊行」當天又有行人受傷！高雄52歲王姓女子日前走在中華一路一處斑馬線上，卻被蔡...

高雄為降低輕軌車禍 沿線新設10處科技執法取締違規

高雄輕軌一再發生汽、機車與列車車禍，警方分析肇因，幾乎全是汽、機車違反號誌管制，選定10處易肇事路口，設置科技執法設備，...

不停讓行人新北警舉發2萬2443件 死亡人數大減一半

新北市中和日前發生老翁過馬路時遭公車撞死慘劇，再讓行人路權議題引發關注。新北市警局統計今年1至7月取締不停讓行人共計2萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦