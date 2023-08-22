4阿伯聚集摸牌賭象棋麻將 北市松山宮廟變露天賭場
林姓男子等4人日前在台北市松山區某宮廟外聊天，興起拿出象棋當賭具，以1注100元、自摸贏3家的方式賭象棋麻將，民眾發現後報警處理，員警到場時林男等人坦承賭博，被依刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦。
警方調查，民眾8月12日下午5時許報案，松山區撫遠街一處宮廟外有人聚賭，員警到場果真發現64歲林男、60歲曾男、76歲簡男、61歲黃男等4人，正以象棋作為賭具，賭象棋麻將。
警方指出，林等人涉嫌觸犯刑法第266條規定，在公共場所或公眾得出入場所賭博財物；據悉林等人此前就曾在廟前聚賭被逮，此次員警上門，林等人不久就坦承犯行，員警當場查扣賭具象棋及6600元賭資，全案警詢後依賭博罪將4人送辦。
警方表示，賭博常衍生治安事件，影響社會甚鉅，提醒民眾勿以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言