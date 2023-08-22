4阿伯聚集摸牌賭象棋麻將 北市松山宮廟變露天賭場

林姓男子等4人日前在台北市松山區某宮廟外聊天，興起拿出象棋當賭具，以1注100元、自摸贏3家的方式賭象棋麻將，民眾發現後報警處理，員警到場時林男等人坦承賭博，被依刑法賭博罪移送台北地檢署偵辦。

警方調查，民眾8月12日下午5時許報案，松山區撫遠街一處宮廟外有人聚賭，員警到場果真發現64歲林男、60歲曾男、76歲簡男、61歲黃男等4人，正以象棋作為賭具，賭象棋麻將。

警方指出，林等人涉嫌觸犯刑法第266條規定，在公共場所或公眾得出入場所賭博財物；據悉林等人此前就曾在廟前聚賭被逮，此次員警上門，林等人不久就坦承犯行，員警當場查扣賭具象棋及6600元賭資，全案警詢後依賭博罪將4人送辦。