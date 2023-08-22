還路於民剛完又有行人被撞 高雄女走斑馬線遭車撞到全身傷　

行人零死亡推動聯盟20日剛辦完「還路於民大遊行」當天又有行人受傷！高雄52歲王姓女子日前走在中華一路一處斑馬線上，卻被蔡姓男子駕駛休旅車撞上，王女手腳多處擦挫傷，所幸送醫無大礙。蔡男自稱被A柱遮擋視線釀禍，違規部分由警方判定肇責，若確定未禮讓行人釀傷，蔡男不僅要吞7200至3萬6000元罰單，還要被吊照1年。

根據警方調閱的監視器影像，王女在前天傍晚6時許，行走在中華一路與中華一路19巷口的斑馬線上，當時蔡男駕駛休旅車左轉，卻沒注意到王女走到斑馬線上，轉彎時狠狠撞上王女，造成王女手腳多處擦挫傷送醫治療，所幸沒有大礙。

警方表示，肇事駕駛75歲蔡男無酒精反應，初步了解疑遭A柱擋住視線而釀禍，詳細肇事原因須進一步釐清。