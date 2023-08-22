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還路於民剛完又有行人被撞 高雄女走斑馬線遭車撞到全身傷　

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

行人零死亡推動聯盟20日剛辦完「還路於民大遊行」當天又有行人受傷！高雄52歲王姓女子日前走在中華一路一處斑馬線上，卻被蔡姓男子駕駛休旅車撞上，王女手腳多處擦挫傷，所幸送醫無大礙。蔡男自稱被A柱遮擋視線釀禍，違規部分由警方判定肇責，若確定未禮讓行人釀傷，蔡男不僅要吞7200至3萬6000元罰單，還要被吊照1年。

根據警方調閱的監視器影像，王女在前天傍晚6時許，行走在中華一路與中華一路19巷口的斑馬線上，當時蔡男駕駛休旅車左轉，卻沒注意到王女走到斑馬線上，轉彎時狠狠撞上王女，造成王女手腳多處擦挫傷送醫治療，所幸沒有大礙。

警方表示，肇事駕駛75歲蔡男無酒精反應，初步了解疑遭A柱擋住視線而釀禍，詳細肇事原因須進一步釐清。

根據道路交通款理處罰條例，若汽車駕駛行經行人穿越道（斑馬線）卻未禮讓，而造成行人受傷，最重可開罰7200至3萬6000元罰單，還要被吊扣駕照一年，警方事後已測繪釐清肇責，將依事故判定表對蔡男開罰。

蔡姓男子駕駛休旅車撞傷走在斑馬線上的王姓女子，王女全身擦挫傷，幸送醫後無礙。記者張議晨/翻攝
蔡姓男子駕駛休旅車撞傷走在斑馬線上的王姓女子，王女全身擦挫傷，幸送醫後無礙。記者張議晨/翻攝
蔡姓男子駕駛休旅車撞傷走在斑馬線上的王姓女子，王女全身擦挫傷，幸送醫後無礙。記者張議晨/翻攝
蔡姓男子駕駛休旅車撞傷走在斑馬線上的王姓女子，王女全身擦挫傷，幸送醫後無礙。記者張議晨/翻攝
蔡姓男子駕駛休旅車撞傷走在斑馬線上的王姓女子，王女全身擦挫傷，幸送醫後無礙。記者張議晨/翻攝
蔡姓男子駕駛休旅車撞傷走在斑馬線上的王姓女子，王女全身擦挫傷，幸送醫後無礙。記者張議晨/翻攝

罰單 休旅車

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