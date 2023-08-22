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高雄為降低輕軌車禍 沿線新設10處科技執法取締違規

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄輕軌一再發生汽、機車與列車車禍，警方分析肇因，幾乎全是汽、機車違反號誌管制，選定10處易肇事路口，設置科技執法設備，8月28日起，將正式上線執法，取締汽機車闖紅燈、紅燈越線及紅燈右轉，民眾經過這些輕軌路口，可要守好自己的荷包。

據了解，高雄輕軌擴建，近2年車站數漸增，汽、機車與輕軌列車碰撞事故也增加。據高雄市交通單位統計，輕軌自2015年通車以來，至今已至少發生58件車禍。

高雄市警交通大隊從去年10月起，在鼓山區馬卡道路與青海路口、苓雅區凱旋路與三多二路口，建置科技執法設備後，發現這2處路口在今年1月至7月，共發生22件交通事故，比去年同期未設置科技執法設備，發生30件交通事故，已減少8件，車禍事故發生率下降26.7％，認為科技執法對於防制車禍成效良好，今年便在輕軌沿線，選定10處路口，增建科技執法設備，盼降低輕軌車禍。

高雄市交通大隊今天表示，新設科技執法設備的輕軌路口，昨天起到8月27日試運轉，8月28日起便正式上線執法，取締汽、機車闖紅燈、紅燈越線、紅燈右轉等違規行為。

輕軌沿線新設科技執法設備的路口，包括鼓山區北斗街與鼓山二路口、華安街與馬卡道路口、大公路與鼓山一路口、鼓山一路與五福四路口、前鎮區中山三路與凱旋四路口、二聖一路與凱旋三路口、鎮興路與凱旋四路口、前鎮街與凱旋四路口、苓雅區四維二路與凱旋二路口、武昌路與凱旋三路口。

高雄市警交通大隊表示，輕軌沿線設置路口科技執法設備目的，在防制交通事故發生，呼籲用路人行經輕軌路口應減速慢行，遵守交通號誌指引，切莫違規搶快肇事。

高雄輕軌列車頻傳與汽機車發生車禍，警方在輕軌沿線10 處路口增設科技法設備，取締汽機車違規 。圖／讀者提供
高雄輕軌列車頻傳與汽機車發生車禍，警方在輕軌沿線10 處路口增設科技法設備，取締汽機車違規 。圖／讀者提供
高雄輕軌列車頻傳與汽機車發生車禍，警方在輕軌沿線10 處路口增設科技法設備，取締汽機車違規 。圖／高雄市交通大隊提供
高雄輕軌列車頻傳與汽機車發生車禍，警方在輕軌沿線10 處路口增設科技法設備，取締汽機車違規 。圖／高雄市交通大隊提供

高雄輕軌 科技執法

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