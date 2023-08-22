不停讓行人新北警舉發2萬2443件 死亡人數大減一半

新北市中和日前發生老翁過馬路時遭公車撞死慘劇，再讓行人路權議題引發關注。新北市警局統計今年1至7月取締不停讓行人共計2萬2443件，較去年大幅增加1萬5548件。同時今年行人死傷事故件數1587件、死亡9人、受傷1578人，較去年同期件數減少108件、死亡減少9人、受傷減少99人，有效提升友善的行人交通環境。

新北市警局表示，警方將在8至10月持續針對路口不停讓行人強力執法，取締車輛不停讓行人及行人違規，同時要求各分局視轄區路口特性主動編排勤務，滾動式調整執法作為，另請交通局針對客運及公車業者加強教育，落實駕駛行近路口時需先暫停於行穿線前，並以指差確認方式確認左右無行人再行通過。