不停讓行人新北警舉發2萬2443件 死亡人數大減一半
新北市中和日前發生老翁過馬路時遭公車撞死慘劇，再讓行人路權議題引發關注。新北市警局統計今年1至7月取締不停讓行人共計2萬2443件，較去年大幅增加1萬5548件。同時今年行人死傷事故件數1587件、死亡9人、受傷1578人，較去年同期件數減少108件、死亡減少9人、受傷減少99人，有效提升友善的行人交通環境。
新北市警局表示，警方將在8至10月持續針對路口不停讓行人強力執法，取締車輛不停讓行人及行人違規，同時要求各分局視轄區路口特性主動編排勤務，滾動式調整執法作為，另請交通局針對客運及公車業者加強教育，落實駕駛行近路口時需先暫停於行穿線前，並以指差確認方式確認左右無行人再行通過。
新北警指出，6月30日新修正道路交通管理處罰條例第44歲，駕駛「不停讓行人」可處最高6000元罰款。新北警針對不停讓行人強力執法取締後，事故件數明顯下降，可見強力執法及宣導，提升見警率及攔舉率，可使駕駛人遵守路權觀念，減少僥倖心態。新北警將持續宣導停讓行人的執法標準及安全觀念，增強民眾對交通法規的認識，達到「遵守路權，你我安全」，改善交通環境。
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