高雄輕軌沿線增設10處科技執法 28日起取締

高市交通警察大隊分析科技執法對輕軌沿線防制車禍成效良好，為擴大效果，今年選定10處易肇事路口規劃建置科技執法設備，8月21日至27日為宣導期，28日起正式執法取締。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天上午發布新聞稿指出，警方經分析近3年高雄多起汽機車與輕軌碰撞事故，以「違反號誌管制（闖紅燈）」居多。因此去年10月起分別在鼓山區馬卡道路與青海路、苓雅區凱旋路與三多二路等2處易肇事路口建置科技執法設備，經統計這2處路口今年1至7月發生22件交通事故，比未設置前同期30件減少8件。

警方為擴大防制效果，今年在輕軌沿線選定10處易肇事路口規劃建置科技執法設備，取締項目包括「闖紅燈」、「紅燈越線」、「紅燈右轉」等，自8月21日至27日為宣導期，28日起將正式執法取締。

10處易肇事路口包含鼓山區北斗街、鼓山二路；華安街、馬卡道路口；大公路、鼓山一路；鼓山一路、五福四路；前鎮區中山三路、凱旋四路；二聖一路、凱旋三路；鎮興路、凱旋四路；前鎮街、凱旋四路；苓雅區四維二路、凱旋二路；武昌路、凱旋三路。

交警指出，輕軌沿線設置路口科技執法設備目的在於防制交通事故發生，呼籲用路人行經輕軌路口應減速慢行，遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。