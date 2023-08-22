快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

高雄輕軌沿線增設10處科技執法 28日起取締

中央社／ 高雄22日電

高市交通警察大隊分析科技執法輕軌沿線防制車禍成效良好，為擴大效果，今年選定10處易肇事路口規劃建置科技執法設備，8月21日至27日為宣導期，28日起正式執法取締。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天上午發布新聞稿指出，警方經分析近3年高雄多起汽機車與輕軌碰撞事故，以「違反號誌管制（闖紅燈）」居多。因此去年10月起分別在鼓山區馬卡道路與青海路、苓雅區凱旋路與三多二路等2處易肇事路口建置科技執法設備，經統計這2處路口今年1至7月發生22件交通事故，比未設置前同期30件減少8件。

警方為擴大防制效果，今年在輕軌沿線選定10處易肇事路口規劃建置科技執法設備，取締項目包括「闖紅燈」、「紅燈越線」、「紅燈右轉」等，自8月21日至27日為宣導期，28日起將正式執法取締。

10處易肇事路口包含鼓山區北斗街、鼓山二路；華安街、馬卡道路口；大公路、鼓山一路；鼓山一路、五福四路；前鎮區中山三路、凱旋四路；二聖一路、凱旋三路；鎮興路、凱旋四路；前鎮街、凱旋四路；苓雅區四維二路、凱旋二路；武昌路、凱旋三路。

交警指出，輕軌沿線設置路口科技執法設備目的在於防制交通事故發生，呼籲用路人行經輕軌路口應減速慢行，遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。

輕軌 科技執法

延伸閱讀

高雄輕軌年底前新增這7站 後天起大順三路旁封路2個月

小心荷包！桃園高鐵站科技執法猛抓違停 最高罰1200元

影／3輛車因禮讓救護車越線被科技執法拍照 林口警：不罰

花蓮這路口半年開4千件跨雙白線罰單 研議改罰不讓行人

相關新聞

影／酒駕泥醉拒檢衝撞警開槍影片曝 最後撞斷電桿下場慘

宜蘭市泰山路與嵐峰路口昨晚驚傳槍響，林姓男子開車停在紅綠燈前的車道上，巡邏員警上前查看發現車前方有嚴重撞擊痕跡，對方一時...

還路於民剛完又有行人被撞 高雄女走斑馬線遭車撞到全身傷　

行人零死亡推動聯盟20日剛辦完「還路於民大遊行」當天又有行人受傷！高雄52歲王姓女子日前走在中華一路一處斑馬線上，卻被蔡...

高雄為降低輕軌車禍 沿線新設10處科技執法取締違規

高雄輕軌一再發生汽、機車與列車車禍，警方分析肇因，幾乎全是汽、機車違反號誌管制，選定10處易肇事路口，設置科技執法設備，...

不停讓行人新北警舉發2萬2443件 死亡人數大減一半

新北市中和日前發生老翁過馬路時遭公車撞死慘劇，再讓行人路權議題引發關注。新北市警局統計今年1至7月取締不停讓行人共計2萬...

新竹內灣知名景點被指不當飼養動物 業者否認虐待

位於新竹內灣老街的知名景點「幻多奇另類博物館」遭台灣防止虐待動物協會檢舉，涉嫌長期不當飼養動物與違法展演，更指控業者「假...

台東驚傳槍響 男子持空氣槍射擊保修廠被逮

台東市區一家汽車保養維修廠昨遭人開槍射擊，一輛送修貨車前車窗擋風玻璃窗破裂受損，地面遺留三顆疑似彈殼的物品，警方調閱監視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦