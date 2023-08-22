快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

詐騙集團誘投資 竟見香港男子當車手

中央社／ 台中22日電

台中市警方偵辦詐騙案時，發現一身商務裝扮的沈姓男子在街頭滑手機，卻是詐團車手，警方今天表示，沈男被逮後自稱來自香港，在網路看到徵人資訊而來台工作，仍遭移送法辦。

台中市警察局第六分局指出，日前1名張姓醫師偶然在網路上看到投資訊息，隨即加入對方Line好友，詐騙集團除了每天傳送相關投資股票獲利訊息外，還會不定時噓寒問暖，拉近彼此關係，在取得被害人信任後，歹徒即開始誘騙被害人參與投資。

警方表示，透過偽造公司資料、收據及交易紀錄等，對方要求被害人匯款或面交，張姓醫師因發現投資手法非一般證券規則，深覺有異，因而向警方報案，並配合將計就計引誘車手現身面交，警方見車手出現後也立即一擁而上，將嫌疑人壓制在地並逮捕歸案。

站在街頭上滑手機的沈姓男子（29歲），一身商務裝扮卻是詐團車手，警方說，沈男遭逮捕後向警方喊冤，自稱來自香港，是因為在網路上看到徵人資訊，才會隻身前來台灣工作，沒想到只是負責幫公司收款，並且成為詐騙集團車手。

警方指出，經進一步檢視沈男通訊軟體聊天紀錄後，發現其說詞顯有不實部分，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送並於8月起訴，而承辦員警對於竟有香港人來台擔任車手也大表意外，直呼這是從警以來首次遇上。

車手 詐騙集團 香港

延伸閱讀

香港餐廳不收現金惹熱議 消委會勸收

影／香港人跑到台中當車手？醫師拿60萬當餌助警抓人

打詐辦：13億元強化打詐科技設備 前端阻卻、後端查緝

不敵新盤攻勢 香港二手樓銷情冰封

相關新聞

影／酒駕泥醉拒檢衝撞警開槍影片曝 最後撞斷電桿下場慘

宜蘭市泰山路與嵐峰路口昨晚驚傳槍響，林姓男子開車停在紅綠燈前的車道上，巡邏員警上前查看發現車前方有嚴重撞擊痕跡，對方一時...

台東驚傳槍響 男子持空氣槍射擊保修廠被逮

台東市區一家汽車保養維修廠昨遭人開槍射擊，一輛送修貨車前車窗擋風玻璃窗破裂受損，地面遺留三顆疑似彈殼的物品，警方調閱監視...

噁男當街對國小女童襲胸38秒 下場遭判4年8月徒刑

台中賴姓男子見1名8歲女童單獨去超商，上前搭訕卻趁機伸手進她衣服亂摸胸部，女童扭動、踢腳拒絕還繼續摸，路人目擊報警落網；...

影／香港人跑到台中當車手？醫師拿60萬當餌助警抓人

台中市張姓醫師近月接獲網路投資訊息，約好要面交60萬元給對方投資，但後來感覺投資手法有異而報案，警方在上月底以「誘捕偵查...

遊客控全台最美車站水溝蓋「吃人」長輩跌倒沒人負責

台東多良火車站是南迴公路熱門觀光景點，昨日傳出有遊客路過水溝蓋上不慎絆倒受傷，質疑水溝蓋設計不良會「吃人」，聯繫多個單位...

影／堅持海泳！朋友急報案 警消海巡從龍王口中搶人

台中大甲警分局接到報案，一名男子晚間10點多在大甲西勢海岸堅持下海，警方和消防與海巡一起在海岸搜尋，最後在海中找到男子，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦