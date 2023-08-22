詐騙集團誘投資 竟見香港男子當車手

台中市警方偵辦詐騙案時，發現一身商務裝扮的沈姓男子在街頭滑手機，卻是詐團車手，警方今天表示，沈男被逮後自稱來自香港，在網路看到徵人資訊而來台工作，仍遭移送法辦。

台中市警察局第六分局指出，日前1名張姓醫師偶然在網路上看到投資訊息，隨即加入對方Line好友，詐騙集團除了每天傳送相關投資股票獲利訊息外，還會不定時噓寒問暖，拉近彼此關係，在取得被害人信任後，歹徒即開始誘騙被害人參與投資。

警方表示，透過偽造公司資料、收據及交易紀錄等，對方要求被害人匯款或面交，張姓醫師因發現投資手法非一般證券規則，深覺有異，因而向警方報案，並配合將計就計引誘車手現身面交，警方見車手出現後也立即一擁而上，將嫌疑人壓制在地並逮捕歸案。

站在街頭上滑手機的沈姓男子（29歲），一身商務裝扮卻是詐團車手，警方說，沈男遭逮捕後向警方喊冤，自稱來自香港，是因為在網路上看到徵人資訊，才會隻身前來台灣工作，沒想到只是負責幫公司收款，並且成為詐騙集團車手。

警方指出，經進一步檢視沈男通訊軟體聊天紀錄後，發現其說詞顯有不實部分，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移送並於8月起訴，而承辦員警對於竟有香港人來台擔任車手也大表意外，直呼這是從警以來首次遇上。