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彰化鋰電池工廠深夜大火 中市可見濃煙竄天際

中央社／ 彰化22日電

彰化縣秀水鄉1間生產鋰電池的工廠昨天深夜發生火災，鋰電池因燃燒冒出陣陣濃煙，連在台中市都可見濃煙直竄天際，彰化縣消防局出動17輛消防車前往滅火，約花1個多小時撲滅。

彰化縣消防局今天指出，昨天深夜約11時36分接獲民眾報案指稱，彰化秀水鄉中山路發生工廠大火，消防局出動17輛消防車及35名消防隊員前往滅火，消防車抵達現場時，發現生產鋰電池的工廠屋頂已因大火塌陷，冒出陣陣濃煙。

消防局指出，工廠主要生產電動機車使用的鋰電池，包裝電池的塑膠材料經大火燃燒產生濃煙，消防隊員約花1個多小時撲滅火勢，確認無人傷亡，初估燃燒面積約為50平方公尺。

消防局表示，業者指出場內堆積雜物的倉庫因不明原因起火，大火雖被撲滅，不過擔心還有餘火未撲滅，仍有消防車今天留在現場噴水，持續降溫。

電動機車

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