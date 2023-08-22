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噁男當街對國小女童襲胸38秒 下場遭判4年8月徒刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓男子見1名8歲女童單獨去超商，上前搭訕卻趁機伸手進她衣服亂摸胸部，女童扭動、踢腳拒絕還繼續摸，路人目擊報警落網；法院勘驗監視器，發現賴至少猥褻女童38秒，女童也直言覺得噁心、害怕，法院以賴利用女童年幼可欺不宜輕縱，依強制猥褻罪判他4年2月。

檢警調查，賴男今年5月17日傍晚6點多在西屯某超商外座位區，見1名8歲大女童獨自要離開超商，認為有機可乘有上前攀談，要她坐在自己旁邊並伸手進她衣服撫摸，女童不斷表示要回家、扭動身體踢腳反抗表示拒絕，但賴仍強行撫摸38秒。

後來因路人察覺異狀報警並上前制止，賴當下還想騎腳踏車逃離但遭制止，警方隨即到場後就幾他逮捕送辦，賴在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，也表示知道女童就讀國小2年級。

法院勘驗現場監視器，發現賴以右手搭在女童肩膀上，再用左手伸入她衣服內撫摸胸部時，女童有雙腳踢動、扭曲身體舉動。

女童也證稱，賴沒用力壓她肩膀，但自己有一直說想要回家，賴就說等一下，自己輕微擺動就想讓他知道不喜歡他的動作，當下自己感到噁心、害怕，但不知道要怎麼反抗，可見賴男違反女童意願。

法院審酌，賴男2011年間就因強制性交案件被判3年8月入獄，素行不佳，這次又罔顧女童僅8歲，利用她年幼、落單可欺，為逞私慾朝她猥褻，認為不應輕縱，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判他4年2月。

賴男朝國小女童摸胸猥褻38秒，法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他4年2月，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照
賴男朝國小女童摸胸猥褻38秒，法院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他4年2月，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照

猥褻 超商

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