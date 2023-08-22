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影／香港人跑到台中當車手？醫師拿60萬當餌助警抓人
台中市張姓醫師近月接獲網路投資訊息，約好要面交60萬元給對方投資，但後來感覺投資手法有異而報案，警方在上月底以「誘捕偵查」方式，要張依約前往，警方則在旁埋伏，等待取款的沈姓男子現身時抓人，經查沈男是香港人，兩天前才入境台灣，竟也被歹徒吸收為車手，全案依詐欺罪移送後，檢方聲押獲准，近日偵結起訴。
經查，台中市張姓醫師近月間在網路看到投資訊息，與對方加入LINE好友後，對方每天傳送相關投資股票獲利訊息外，還會不時噓寒問暖，拉近關係，張逐漸信任對方後，對方邀約投資，還提供公司資料、收據、交易紀錄，以取信張姓醫師。
張姓醫師在上月底與對方約好要交易60萬元，不過張男事後感覺投資手法非一般證券規則，轉而向警方查證，警方確認是詐騙集團的手段後，以「誘捕偵查」方式，要張依約前往，警方從旁埋伏，上月25日沈姓男子（25歲）在約定地點現身後，警方上前抓人。
警方發現，沈男是香港人，落網前兩天才入境台灣，沈起初辯稱是到台灣找工作，但後來因手機對話紀錄被警方查出，是被詐團派來台灣當車手，認定涉嫌詐欺、洗錢等罪，依法移送台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准，近日依詐欺等罪起訴。
第六警分局指出，詐騙集團看準網路資訊發達及投資多元等趨勢，故以架設假網站、假軟體，輔以社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE等管道，大量建置詐騙廣告，讓民眾誤信而匯款投資，警方提醒，如在網路上遇到類似投資資訊，切莫輕信對方話術，應該多方查證，並秉持從正常管道進行投資活動。
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