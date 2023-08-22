快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／香港人跑到台中當車手？醫師拿60萬當餌助警抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓醫師近月接獲網路投資訊息，約好要面交60萬元給對方投資，但後來感覺投資手法有異而報案，警方在上月底以「誘捕偵查」方式，要張依約前往，警方則在旁埋伏，等待取款的沈姓男子現身時抓人，經查沈男是香港人，兩天前才入境台灣，竟也被歹徒吸收為車手，全案依詐欺罪移送後，檢方聲押獲准，近日偵結起訴。

經查，台中市張姓醫師近月間在網路看到投資訊息，與對方加入LINE好友後，對方每天傳送相關投資股票獲利訊息外，還會不時噓寒問暖，拉近關係，張逐漸信任對方後，對方邀約投資，還提供公司資料、收據、交易紀錄，以取信張姓醫師。

張姓醫師在上月底與對方約好要交易60萬元，不過張男事後感覺投資手法非一般證券規則，轉而向警方查證，警方確認是詐騙集團的手段後，以「誘捕偵查」方式，要張依約前往，警方從旁埋伏，上月25日沈姓男子（25歲）在約定地點現身後，警方上前抓人。

警方發現，沈男是香港人，落網前兩天才入境台灣，沈起初辯稱是到台灣找工作，但後來因手機對話紀錄被警方查出，是被詐團派來台灣當車手，認定涉嫌詐欺、洗錢等罪，依法移送台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准，近日依詐欺等罪起訴。

第六警分局指出，詐騙集團看準網路資訊發達及投資多元等趨勢，故以架設假網站、假軟體，輔以社群軟體FACEBOOK、通訊軟體LINE等管道，大量建置詐騙廣告，讓民眾誤信而匯款投資，警方提醒，如在網路上遇到類似投資資訊，切莫輕信對方話術，應該多方查證，並秉持從正常管道進行投資活動。

香港沈姓男子在上月底入境台灣擔任車手，欲領取贓款60萬元，警方在場埋伏抓人。記者陳宏睿／翻攝
香港沈姓男子在上月底入境台灣擔任車手，欲領取贓款60萬元，警方在場埋伏抓人。記者陳宏睿／翻攝
香港沈姓男子在上月底入境台灣擔任車手，欲領取贓款60萬元，警方在場埋伏抓人。記者陳宏睿／翻攝
香港沈姓男子在上月底入境台灣擔任車手，欲領取贓款60萬元，警方在場埋伏抓人。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 醫師 詐欺

延伸閱讀

日本核汙水即將排海 香港恐有半數日式餐廳將關門

香港「酸雨戰爭」攜手TA Roboshop 打造玩具智販快閃店登新光三越A11

打詐辦：13億元強化打詐科技設備 前端阻卻、後端查緝

李嘉誠北京養地22年 豪宅項目即將開售漲51倍

相關新聞

影／酒駕泥醉拒檢衝撞警開槍影片曝 最後撞斷電桿下場慘

宜蘭市泰山路與嵐峰路口昨晚驚傳槍響，林姓男子開車停在紅綠燈前的車道上，巡邏員警上前查看發現車前方有嚴重撞擊痕跡，對方一時...

還路於民剛完又有行人被撞 高雄女走斑馬線遭車撞到全身傷　

行人零死亡推動聯盟20日剛辦完「還路於民大遊行」當天又有行人受傷！高雄52歲王姓女子日前走在中華一路一處斑馬線上，卻被蔡...

高雄為降低輕軌車禍 沿線新設10處科技執法取締違規

高雄輕軌一再發生汽、機車與列車車禍，警方分析肇因，幾乎全是汽、機車違反號誌管制，選定10處易肇事路口，設置科技執法設備，...

不停讓行人新北警舉發2萬2443件 死亡人數大減一半

新北市中和日前發生老翁過馬路時遭公車撞死慘劇，再讓行人路權議題引發關注。新北市警局統計今年1至7月取締不停讓行人共計2萬...

新竹內灣知名景點被指不當飼養動物 業者否認虐待

位於新竹內灣老街的知名景點「幻多奇另類博物館」遭台灣防止虐待動物協會檢舉，涉嫌長期不當飼養動物與違法展演，更指控業者「假...

台東驚傳槍響 男子持空氣槍射擊保修廠被逮

台東市區一家汽車保養維修廠昨遭人開槍射擊，一輛送修貨車前車窗擋風玻璃窗破裂受損，地面遺留三顆疑似彈殼的物品，警方調閱監視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦