快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／酒駕泥醉拒檢衝撞警開槍影片曝 最後撞斷電桿下場慘

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市泰山路與嵐峰路口昨晚驚傳槍響，林姓男子開車停在紅綠燈前的車道上，巡邏員警上前查看發現車前方有嚴重撞擊痕跡，對方一時心虛不但拒檢還企圖衝撞員警，飆速逃逸時員警開2槍，林男未聽制止闖馬路、左彎時撞斷電線桿泥醉被逮，酒測高達1.09，除依公共危險罪送辦，還要賠償撞斷電桿的損失。

據了解，宜蘭警分局兩名員警騎乘警用機車巡邏，21日晚間9點半，看見林男駕駛的白色車輛停在車道上覺得奇怪，又發現車輛前方有新撞擊的明顯毀損痕跡，員警敲窗示意攔檢，林男車子續往前開到號誌燈停下，員警騎車追上同時停在轎車左前方，要求對方出示證件。

林姓男子非但沒有配合開窗受檢，甚至企圖衝撞，剛好前方路口紅燈轉綠燈，林男左彎加速逃逸時，員警瞄準該車左後輪開2槍，其中1發打中車輛左後保險桿，對方飆速100多公尺穿過泰山路後，在嵐峰路口自撞電線桿。

當地是宜蘭市前往員山鄉的五叉路口，根據目擊者表示，林男當時的車速飛快，從宜蘭市金六結路飆衝過泰山路，轉入嵐峰路時，在一家寵物用品店前撞斷電線桿，瞬間拉扯電線掉落一地，幸好當時是綠燈，而且商店前沒有人，否則後果不堪設想。

員警上前逮人時，林男迷迷糊糊呈泥醉狀態，經查，34歲林姓男子頭部小挫傷，酒測值1.09，有多項前科，涉及公共危險。

警方表示，員警進行攔查，人與機車都在轎車左前方，林男拒檢逃逸企圖衝撞，員警趕快閃開，接著對方又飆速衝過路口，恐危自身及民眾安全才開槍，全案依公共危險罪送辦。

民族派出所所長宋桓均說，酒駕男子不但車子毀損且撞斷電桿，將面臨台電公司對於撞斷電桿的求償，如果不幸又撞到其他人車，恐怕要面臨更巨額的金錢賠償，呼籲駕駛切莫酒後駕車，以免害人誤己，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2名員警在酒駕男車輛的左前方，駕駛不但拒撿還企圖衝撞，飆速逃逸時左彎撞斷電線桿，車損人傷，還要賠償台電的電桿損失。圖／翻攝警方提供監視器
2名員警在酒駕男車輛的左前方，駕駛不但拒撿還企圖衝撞，飆速逃逸時左彎撞斷電線桿，車損人傷，還要賠償台電的電桿損失。圖／翻攝警方提供監視器
2名員警在酒駕男車輛的左前方，駕駛不但拒撿還企圖衝撞，飆速逃逸時左彎撞斷電線桿，車損人傷，還要賠償台電的電桿損失。圖／翻攝警方提供監視器
2名員警在酒駕男車輛的左前方，駕駛不但拒撿還企圖衝撞，飆速逃逸時左彎撞斷電線桿，車損人傷，還要賠償台電的電桿損失。圖／翻攝警方提供監視器
林男酒駕不但拒撿還企圖衝撞，員警追捕時開了兩槍，酒駕男最後在左彎時的另一路口撞斷電線桿，車損人傷，還要賠償台電的電桿損失。圖／翻攝警方提供監視器
林男酒駕不但拒撿還企圖衝撞，員警追捕時開了兩槍，酒駕男最後在左彎時的另一路口撞斷電線桿，車損人傷，還要賠償台電的電桿損失。圖／翻攝警方提供監視器
酒醉林姓男子駕車拒檢，還飆速撞斷路口電線桿，把電線扯落一地。圖／讀者提供
酒醉林姓男子駕車拒檢，還飆速撞斷路口電線桿，把電線扯落一地。圖／讀者提供
酒醉林男駕駛白車拒檢，飆速過彎時撞斷路口電線桿，員警上前逮人。圖／讀者提供
酒醉林男駕駛白車拒檢，飆速過彎時撞斷路口電線桿，員警上前逮人。圖／讀者提供
林男酒駕不但拒撿還企圖衝撞，員警追捕時開了兩槍，酒駕男最後在左彎時的另一路口撞斷電線桿。圖／警方提供
林男酒駕不但拒撿還企圖衝撞，員警追捕時開了兩槍，酒駕男最後在左彎時的另一路口撞斷電線桿。圖／警方提供
酒醉林男駕車拒檢，還企圖衝撞員警，飆速過彎時撞斷路口電線桿，可見當時撞擊力道之大。圖／讀者提供
酒醉林男駕車拒檢，還企圖衝撞員警，飆速過彎時撞斷路口電線桿，可見當時撞擊力道之大。圖／讀者提供

宜蘭 酒駕 車道

延伸閱讀

酒駕男拒檢衝撞還飆速撞斷電線桿 警開2槍擊中車尾逮人

店門口懸掛彩虹旗 女老闆竟遭男子開槍射殺

酒駕小客車撞太魯閣號 台鐵：恢復雙線行車、影響8300人

太魯閣號遭酒駕撞 台鐵：列車漏水漏油初估無法正常運作

相關新聞

影／酒駕泥醉拒檢衝撞警開槍影片曝 最後撞斷電桿下場慘

宜蘭市泰山路與嵐峰路口昨晚驚傳槍響，林姓男子開車停在紅綠燈前的車道上，巡邏員警上前查看發現車前方有嚴重撞擊痕跡，對方一時...

新竹內灣知名景點被指不當飼養動物 業者否認虐待

位於新竹內灣老街的知名景點「幻多奇另類博物館」遭台灣防止虐待動物協會檢舉，涉嫌長期不當飼養動物與違法展演，更指控業者「假...

台東驚傳槍響 男子持空氣槍射擊保修廠被逮

台東市區一家汽車保養維修廠昨遭人開槍射擊，一輛送修貨車前車窗擋風玻璃窗破裂受損，地面遺留三顆疑似彈殼的物品，警方調閱監視...

噁男當街對國小女童襲胸38秒 下場遭判4年8月徒刑

台中賴姓男子見1名8歲女童單獨去超商，上前搭訕卻趁機伸手進她衣服亂摸胸部，女童扭動、踢腳拒絕還繼續摸，路人目擊報警落網；...

影／香港人跑到台中當車手？醫師拿60萬當餌助警抓人

台中市張姓醫師近月接獲網路投資訊息，約好要面交60萬元給對方投資，但後來感覺投資手法有異而報案，警方在上月底以「誘捕偵查...

遊客控全台最美車站水溝蓋「吃人」長輩跌倒沒人負責

台東多良火車站是南迴公路熱門觀光景點，昨日傳出有遊客路過水溝蓋上不慎絆倒受傷，質疑水溝蓋設計不良會「吃人」，聯繫多個單位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦