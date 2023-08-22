影／酒駕泥醉拒檢衝撞警開槍影片曝 最後撞斷電桿下場慘

宜蘭市泰山路與嵐峰路口昨晚驚傳槍響，林姓男子開車停在紅綠燈前的車道上，巡邏員警上前查看發現車前方有嚴重撞擊痕跡，對方一時心虛不但拒檢還企圖衝撞員警，飆速逃逸時員警開2槍，林男未聽制止闖馬路、左彎時撞斷電線桿泥醉被逮，酒測高達1.09，除依公共危險罪送辦，還要賠償撞斷電桿的損失。

據了解，宜蘭警分局兩名員警騎乘警用機車巡邏，21日晚間9點半，看見林男駕駛的白色車輛停在車道上覺得奇怪，又發現車輛前方有新撞擊的明顯毀損痕跡，員警敲窗示意攔檢，林男車子續往前開到號誌燈停下，員警騎車追上同時停在轎車左前方，要求對方出示證件。

林姓男子非但沒有配合開窗受檢，甚至企圖衝撞，剛好前方路口紅燈轉綠燈，林男左彎加速逃逸時，員警瞄準該車左後輪開2槍，其中1發打中車輛左後保險桿，對方飆速100多公尺穿過泰山路後，在嵐峰路口自撞電線桿。

當地是宜蘭市前往員山鄉的五叉路口，根據目擊者表示，林男當時的車速飛快，從宜蘭市金六結路飆衝過泰山路，轉入嵐峰路時，在一家寵物用品店前撞斷電線桿，瞬間拉扯電線掉落一地，幸好當時是綠燈，而且商店前沒有人，否則後果不堪設想。

員警上前逮人時，林男迷迷糊糊呈泥醉狀態，經查，34歲林姓男子頭部小挫傷，酒測值1.09，有多項前科，涉及公共危險。

警方表示，員警進行攔查，人與機車都在轎車左前方，林男拒檢逃逸企圖衝撞，員警趕快閃開，接著對方又飆速衝過路口，恐危自身及民眾安全才開槍，全案依公共危險罪送辦。

民族派出所所長宋桓均說，酒駕男子不但車子毀損且撞斷電桿，將面臨台電公司對於撞斷電桿的求償，如果不幸又撞到其他人車，恐怕要面臨更巨額的金錢賠償，呼籲駕駛切莫酒後駕車，以免害人誤己，得不償失。