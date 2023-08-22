遊客控全台最美車站水溝蓋「吃人」長輩跌倒沒人負責
台東多良火車站是南迴公路熱門觀光景點，昨日傳出有遊客路過水溝蓋上不慎絆倒受傷，質疑水溝蓋設計不良會「吃人」，聯繫多個單位沒人出面處理。公路總局三工處大武工務段表示，今早已派人前往現場焊接及調整間隙，未來爭取預算完善設施。
多良觀光車站位於台9線418公里處，遊客車輛通常都是停放路旁，爬坡步行前往台鐵火車站，登高後可欣賞美麗海景，被譽為「全台最美車站」。
黃姓遊客在臉書社團「就是愛台東」PO出多張照片，內容是一名女性長輩走路跌倒，疑似水溝蓋間隙過寬，長輩絆倒後單腳陷入水溝，導致左膝蓋兩側瘀青及擦傷。
當事人說，她帶著長輩出遊，在多良車站入口遇到吃人的水溝蓋，導致年長者朋友受傷，打了四個相關單位，對方都說要釐清所屬責任，沒有人來關心，還說很忙沒有多餘人員來看。
大武工務段長陳永展表示，多良路段首度接獲跟水溝蓋意外反映，前陣子颱風來襲大雨沖刷導致水溝蓋間隙擴大，今早已請承包商前往現場緊急處理，若要全面改善須進一步爭取經費支持，其他路段曾以細網覆蓋來防止小孩或穿高跟鞋遊客跌倒，不過每個路段情況不同，條件也不同，改善方法須進一步研議。
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