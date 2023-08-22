影／台南男子深夜行竊工地鋼條 遭警追捕壓制法辦
蔡姓男子昨天凌晨到台南市中正路某裝修店家，涉嫌偷取10枝鋼筋鐵條後，騎機車離開，被巡邏警員發現，警車尾追約500公尺後，蔡丟下機車企圖逃跑，警員下車上前壓制，警詢後依竊盜罪嫌法辦；蔡無照駕駛也被舉發開罰。
台南市警二分局博愛派出所警員洪宇宏及洪嘉何，昨天凌晨1點50分巡邏時，在中正路段發現1輛機車深夜停放在施工店家旁，迴轉查看發現蔡姓男子(60歲)急忙騎乘機車衝出且腳踏板放有多支鋼筋鐵條躲警逃逸。
警方雖示意停下，蔡仍拒不停檢，並將機車踏板上鐵條沿途丟棄。經追緝500公尺外永福路段將機車安全攔停路旁，蔡竟還想徒步逃逸，警員當場壓制並控制在地，上銬逮捕並帶回調查。
蔡趁深夜無人之際來行竊鋼筋鐵條來變賣，不料甫將10支鐵條放上腳踏板即遭員警發現追捕，雖邊跑邊丟行竊之，仍遭員警控制及逮捕。警方並發現他無照駕駛，除依竊盜罪嫌送辦外，另也依違反道交條例舉發開罰。
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