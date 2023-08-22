影／高雄人妻偷吃小王夜未歸 丈夫夥友興師問罪街頭鬥毆

高雄市三民區今天凌晨發生鬥毆事故，警方逮捕4名男子，發現人妻劉姓女子疑與其中的尤姓男子發生婚外情，丈夫夥同2名朋友，找去尤家找到妻子，與尤發生衝突，全案依傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦。

據了解，房仲業務員劉姓女子（30歲）結婚2年，與同事尤姓男子（34歲）發生情愫，丈夫陳姓男子（31歲）早已經發覺她感情出走，1個月前還曾因此與尤男發生糾紛。

今天凌晨3時許，陳姓男子見妻子深夜未歸，頻打電話找妻子，才發現妻子與尤姓男子在一起，便和朋友廖姓（37歲）、林姓（31歲）等3人，到高雄市三民區皓東路尤男住處找人。

陳姓男子按尤家電鈴，見尤姓男子下樓應門，果然妻子也在尤家，斥責尤姓男子和妻子。尤姓男子喝過酒，情緒激動，與陳等人大打出手，從家前打到巷子。

警方據報街上發生鬥毆事故，趕到皓東街229巷，將雙方排開，制伏酒後情緒的尤姓男子，發現尤頭部受傷，將他送去高雄長庚醫院治療，已無大礙。