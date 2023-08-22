酒駕男拒檢衝撞還飆速撞斷電線桿 警開2槍擊中車尾逮人

宜蘭市泰山路與嵐峰路口21日晚上驚傳槍響，林姓男子開車停在紅綠燈前的車道上，巡邏員警上前查看發現車前方有嚴重撞擊痕跡，對方一時心虛，不但拒檢還企圖衝撞員警，飆速逃逸時員警開2槍，林男未聽制止闖過泰山路、左彎嵐峰路時撞斷電線桿被逮，酒測高達1.09，依公共危險罪送辦。

據了解，宜蘭警分局兩名員警騎乘警用機車巡邏，21日晚間9點半，看見林男駕駛的白色車輛停在車道上覺得奇怪，又發現車輛前方有新撞擊的明顯毀損痕跡，員警把機車騎到轎車左前方，敲窗示意攔檢。

對方非但沒有配合開窗受檢，甚至企圖衝撞，剛好前方路口紅燈轉綠燈，林男加速逃逸，員警瞄準該車左後輪開2槍，其中1發打中車輛左後保險桿，對方飆速100多公尺後自撞電線桿。

當地是宜蘭市前往員山鄉的五叉路口，根據目擊者表示，林男當時的車速飛快，從宜蘭市金六結路飆衝過泰山路，轉入嵐峰路時，在一家寵物用品店前撞斷電線桿，瞬間拉扯電線掉落一地，幸好當時是綠燈，而且商店前沒有人，否則後果不堪設想。

員警上前逮人，經查34歲林姓男子頭部小挫傷，意識清醒，酒測值高達1.09，有多項前科，涉及公共危險。

依照警械使用條例第4條第1項第4款及第5款，警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞，或他人之生命、身體、自由、財產遭受害或脅迫時，得使用槍械。

警方表示，員警進行攔查，人與機車都在轎車左前方，林男拒檢逃逸企圖衝撞，員警趕快閃開，接著對方又飆速衝過路口，恐危及民眾安全才開槍，全案依公共危險罪送辦。